Игорь Сапко: «Совет – это реальная сила»

Напомним, в декабре 2012 года депутаты городского парламента поддержали молодежную инициативу о создании Совета при Думе, который объединил бы энергичных и неравнодушных активистов в возрасте от 14 до 30 лет. . В соответствии с положением — это совещательный орган под председательством Главы города. В следующий раз Молодежный Совет при Пермской городской Думе соберется в январе 2015 года уже в новом составе.