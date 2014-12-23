Игорь Сапко: «Совет – это реальная сила»

Posted 23 декабря 2014, 08:49
Published 23 декабря 2014, 08:49
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Об итогах работы рассказали заместитель председателя совета Илья Лисняк и кураторы проектов Анжела Аветисян, Айна Якупова, Саркис Маркарян и Юлия Новоселова.
Собравшиеся высоко оценили достигнутые результаты, особо был отмечен проект «Молодежный кластер».
«Не могу не оценить развертывание сети молодежных ячеек при территориальном общественном самоуправлении. Казалось, что это неподъемная задача. Но сейчас у нас уже 35 ячеек, и есть твердая уверенность, что это не предел», — отметил глава Перми Игорь Сапко.
Напомним, в декабре 2012 года депутаты городского парламента поддержали молодежную инициативу о создании Совета при Думе, который объединил бы энергичных и неравнодушных активистов в возрасте от 14 до 30 лет. . В соответствии с положением — это совещательный орган под председательством Главы города. В следующий раз Молодежный Совет при Пермской городской Думе соберется в январе 2015 года уже в новом составе.