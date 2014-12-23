К Новому году в Прикамье вырубили более 157 тысяч елок

Специалисты Россельхознадзора осмотрели более 157 тысяч новогодних елей и сосен на наличие карантинных объектов. Новогодние деревья были заготовлены в Большесосновском, Верещагинском, Очерском, Сивинском районах Пермского края. Они отправятся в 26 регионов РФ, также 1050 новогодних деревьев увезли в Казахстан.