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Posted 23 декабря 2014, 15:15

Published 23 декабря 2014, 15:15

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

К Новому году в Прикамье вырубили более 157 тысяч елок

К Новому году в Прикамье вырубили более 157 тысяч елок

23 декабря 2014, 15:15
Фото: Properm.ru.
Деревья отправятся в 26 регионов России и даже в Казахстан.

Специалисты Россельхознадзора осмотрели более 157 тысяч новогодних елей и сосен на наличие карантинных объектов. Новогодние деревья были заготовлены в Большесосновском, Верещагинском, Очерском, Сивинском районах Пермского края. Они отправятся в 26 регионов РФ, также 1050 новогодних деревьев увезли в Казахстан.

Больше всего елок отправятся в Москву и Санкт-Петербург — 47,1 тыс. и 36,2 тыс. деревьев соответственно. В Московскую область отправились 20,6 тыс. елок, а в Калининград — 1,5 тыс. деревьев.

Кстати, в начале декабря 1,5 тыс. новогодних деревьев уже отправились из Прикамья в Саратов, Московскую и Ростовскую области. А в ноябре 2,7 тыс. новогодних елок и 600 саженцев ели отправились в Пензенскую, Тульскую и Саранскую области.

#Общество#Елка
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