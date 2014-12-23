properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2014, 11:13

Published 23 декабря 2014, 11:13

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Курс рубля вернулся к значениям двухнедельной давности

Курс рубля вернулся к значениям двухнедельной давности

23 декабря 2014, 11:13
Фото: Properm.ru.
Официальный курс евро равен 66,75 рублей, доллара - 54,57 рублей

Официальный курс евро на среду, 24 декабря, снизился на 2,5 рубля до 66,75 рублей. Вчера европейская валюта потеряла еще больше — 5,3 рубля.

Динамика официального курса евро в 2014 году

Доллар также теряет в цене. Официальный курс доллара уменьшился на 1,9 рублей до 54,57 рублей. За предыдущий день он сократился на 4,2 рубля.

Динамика официального курса доллара в 2014 году

Благодаря двум дням роста рубль вернулся к значениям двухнедельной давности.

#Банки#Лиза алерт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика