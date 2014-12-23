Курс рубля вернулся к значениям двухнедельной давности

Posted 23 декабря 2014, 11:13
Published 23 декабря 2014, 11:13
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Официальный курс евро на среду, 24 декабря, снизился на 2,5 рубля до 66,75 рублей. Вчера европейская валюта потеряла еще больше — 5,3 рубля.
Динамика официального курса евро в 2014 году
Доллар также теряет в цене. Официальный курс доллара уменьшился на 1,9 рублей до 54,57 рублей. За предыдущий день он сократился на 4,2 рубля.
Динамика официального курса доллара в 2014 году
Благодаря двум дням роста рубль вернулся к значениям двухнедельной давности.