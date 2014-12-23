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Posted 23 декабря 2014, 07:32

Published 23 декабря 2014, 07:32

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Не Сечин: Бу Андерссон признался, сколько зарабатывает на АВТОВАЗе

Не Сечин: Бу Андерссон признался, сколько зарабатывает на АВТОВАЗе

23 декабря 2014, 07:32
Фото: Properm.ru.
По меркам автомобильной отрасли, мистер Андерссон не то чтобы нищий, но и богатым никак не назвать.

В отличие от других президентов, президент АвтоВАЗа знает свою получку: «Моя зарплата — $50 000 в месяц», — рассказал Бу Андерссон в эфире «России 24». Соответственно, в год он зарабатывает 600 000 долларов, что ниже, чем принято в автомобильной отрасли.

Так, гендиректор концерна Ford Motor за прошлый год заработал втрое больше — $2 млн, а вот предшественник Андерссона — Игорь Комаров — на посту президента АвтоВАЗа зарабатывал вдвое меньше — порядка 300 000 долларов в год.

Правда, с поправкой на разницу курсов: Комаров был у руля при долларе за 33 рубля, Андерссон — при 50+.

#Авто
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