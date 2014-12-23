Не Сечин: Бу Андерссон признался, сколько зарабатывает на АВТОВАЗе

В отличие от других президентов, президент АвтоВАЗа знает свою получку: «Моя зарплата — $50 000 в месяц», — рассказал Бу Андерссон в эфире «России 24». Соответственно, в год он зарабатывает 600 000 долларов, что ниже, чем принято в автомобильной отрасли.