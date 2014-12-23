Пора домой. В 2015 году мигранты не смогут работать на рынках и в ларьках

Posted 23 декабря 2014, 08:50
Published 23 декабря 2014, 08:50
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Правительство установило допустимую долю мигрантов, занятых в различных отраслях экономики, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Доля иностранной рабочей силы в овощеводстве, грузовых и пассажирских перевозках составит 50% от общего числа работников. В спортивной сфере смогут трудиться только 25% переселенцев, торговать алкоголем и сигаретами разрешено 15% мигрантов.
А вот в сфере розничной торговли установлена нулевая квота — иностранным гражданам запретят работать на рынках, в магазинах и ларьках.
Все хозяйствующие субъекты должны привести число иностранных работников в соответствие с такими квотами уже до 1 января 2015 года, сообщается в постановлении.
Кроме того, кабинет министров определил потребность в привлечении иностранных работников в 2015 году. Количество официальных приглашений на въезд составит 275 тыс. — это на 83 тыс. меньше, чем годом раньше.
Напомним, четверть мигрантов собираются покинуть Россию после Нового года из-за курса рубля и обязательного экзамена по русскому языку. В Федерации мигрантов опасаются, что из-за принятия новых правил число нелегалов в России только вырастет.