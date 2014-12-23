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Posted 23 декабря 2014, 08:50

Published 23 декабря 2014, 08:50

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Пора домой. В 2015 году мигранты не смогут работать на рынках и в ларьках

Пора домой. В 2015 году мигранты не смогут работать на рынках и в ларьках

23 декабря 2014, 08:50
Фото: Properm.ru.
В будущем году Россия готова принять 275 тыс. гастарбайтеров — на 83 тыс. меньше, чем годом раньше.

Правительство установило допустимую долю мигрантов, занятых в различных отраслях экономики, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Доля иностранной рабочей силы в овощеводстве, грузовых и пассажирских перевозках составит 50% от общего числа работников. В спортивной сфере смогут трудиться только 25% переселенцев, торговать алкоголем и сигаретами разрешено 15% мигрантов.

А вот в сфере розничной торговли установлена нулевая квота — иностранным гражданам запретят работать на рынках, в магазинах и ларьках.

Все хозяйствующие субъекты должны привести число иностранных работников в соответствие с такими квотами уже до 1 января 2015 года, сообщается в постановлении.

Кроме того, кабинет министров определил потребность в привлечении иностранных работников в 2015 году. Количество официальных приглашений на въезд составит 275 тыс. — это на 83 тыс. меньше, чем годом раньше.

Напомним, четверть мигрантов собираются покинуть Россию после Нового года из-за курса рубля и обязательного экзамена по русскому языку. В Федерации мигрантов опасаются, что из-за принятия новых правил число нелегалов в России только вырастет.

#Общество#Мигранты
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