Сбербанк помог оборудовать кинозал детскому дому № 10 в Перми

В рамках проекта «Счастливое детство» Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» оказывает учреждениям помощь в приобретении необходимого оборудования и проведении ремонта, ежемесячно более 300 детей участвуют в праздничных мероприятиях, организованных при содействии банка. Ряд мероприятий проекта реализуется за счет собственных средств сотрудников, которые принимают участие во всех акциях «Счастливого детства».