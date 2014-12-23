Сбербанк помог оборудовать кинозал детскому дому № 10 в Перми

Posted 23 декабря 2014, 05:01
Published 23 декабря 2014, 05:01
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
При поддержке Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в детском доме № 10 города Перми появился полноценный кинозал: современный проектор и экран позволяют проводить полноценные киносеансы для воспитанников.
Открыли кинозал председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов и директор детского дома №10 Владимир Смирнов. Первой картиной, показанной в кинозале, стал фильм-презентация детского дома. Затем воспитанники детского дома, воспитатели и гости из Сбербанка с восторгом посмотрели новогодний фильм.
По завершению киносеанса волонтеры Сбербанка и дети устроили массовое катание на коньках и чаепитие.
— Благодарен Западно-Уральскому банку за поддержку нашего детского дома. — подчеркивает директор детского дома Владимир Смирнов. — Поддержка банка много значит для нас и наших воспитанников.
В рамках проекта «Счастливое детство» Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» оказывает учреждениям помощь в приобретении необходимого оборудования и проведении ремонта, ежемесячно более 300 детей участвуют в праздничных мероприятиях, организованных при содействии банка. Ряд мероприятий проекта реализуется за счет собственных средств сотрудников, которые принимают участие во всех акциях «Счастливого детства».