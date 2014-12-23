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Posted 23 декабря 2014, 05:01

Published 23 декабря 2014, 05:01

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Сбербанк помог оборудовать кинозал детскому дому № 10 в Перми

Сбербанк помог оборудовать кинозал детскому дому № 10 в Перми

23 декабря 2014, 05:01
Фото: Properm.ru.
Первой картиной, которую посмотрели воспитанники, стал фильм-презентация детдома, а после - насладились новогодним кино.

При поддержке Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в детском доме № 10 города Перми появился полноценный кинозал: современный проектор и экран позволяют проводить полноценные киносеансы для воспитанников.

Открыли кинозал председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов и директор детского дома №10 Владимир Смирнов. Первой картиной, показанной в кинозале, стал фильм-презентация детского дома. Затем воспитанники детского дома, воспитатели и гости из Сбербанка с восторгом посмотрели новогодний фильм.

По завершению киносеанса волонтеры Сбербанка и дети устроили массовое катание на коньках и чаепитие.

— Благодарен Западно-Уральскому банку за поддержку нашего детского дома. — подчеркивает директор детского дома Владимир Смирнов. — Поддержка банка много значит для нас и наших воспитанников.

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России:- Для сотрудников Западно-Уральского банка подобные акции — это возможность поделиться частичкой тепла своей души с теми, кому это на самом деле нужно.Хочу сказать спасибо за отзывчивость нашим волонтёрам, которые не жалеют своего времени, сил и средств для создания в подшефных детских домах атмосферы праздника в эти предновогодние дни!

В рамках проекта «Счастливое детство» Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» оказывает учреждениям помощь в приобретении необходимого оборудования и проведении ремонта, ежемесячно более 300 детей участвуют в праздничных мероприятиях, организованных при содействии банка. Ряд мероприятий проекта реализуется за счет собственных средств сотрудников, которые принимают участие во всех акциях «Счастливого детства».

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