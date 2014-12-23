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Posted 23 декабря 2014, 03:24

Published 23 декабря 2014, 03:24

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Треть российских магазинов проигнорировала запрет и торгует санкционными товарами

Треть российских магазинов проигнорировала запрет и торгует санкционными товарами

23 декабря 2014, 03:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Санкции
Глава Роспотребнадзора призвала всех законопослушных предпринимателей не поддаться соблазну.

Запрет на торговлю импортными товарами нарушают 27% торговых предприятий России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при председателе Совета Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования.

Несмотря на санкции, ограничивающие ввоз продуктов из США, Канады, Норвегии, Австралии и стран Евросоюза во многих магазинах до сих пор продают запрещенные импортные товары. В связи с чем Попова вновь призвала сохранить свою гражданскую позицию всех законопослушных ритейлеров, которые не допускают продажу санкционных товаров в своих сетях.

Напомним, что неделю назад руководитель Роспотребнадзора пригласила для участия в рабочем совещании представителей крупнейшего российского продуктового ритейла. На встрече обсуждались проверки ведомства по выявлению запрещенной пищевой продукции в российских магазинах.

#Общество#Роспотребнадзор#Санкции
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