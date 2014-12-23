Треть российских магазинов проигнорировала запрет и торгует санкционными товарами

Несмотря на санкции, ограничивающие ввоз продуктов из США, Канады, Норвегии, Австралии и стран Евросоюза во многих магазинах до сих пор продают запрещенные импортные товары. В связи с чем Попова вновь призвала сохранить свою гражданскую позицию всех законопослушных ритейлеров, которые не допускают продажу санкционных товаров в своих сетях.