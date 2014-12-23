Треть российских магазинов проигнорировала запрет и торгует санкционными товарами

Posted 23 декабря 2014, 03:24
Published 23 декабря 2014, 03:24
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Запрет на торговлю импортными товарами нарушают 27% торговых предприятий России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при председателе Совета Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования.
Несмотря на санкции, ограничивающие ввоз продуктов из США, Канады, Норвегии, Австралии и стран Евросоюза во многих магазинах до сих пор продают запрещенные импортные товары. В связи с чем Попова вновь призвала сохранить свою гражданскую позицию всех законопослушных ритейлеров, которые не допускают продажу санкционных товаров в своих сетях.
Напомним, что неделю назад руководитель Роспотребнадзора пригласила для участия в рабочем совещании представителей крупнейшего российского продуктового ритейла. На встрече обсуждались проверки ведомства по выявлению запрещенной пищевой продукции в российских магазинах.