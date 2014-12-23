УБРиР обновляет линейку бизнес-депозитов и «привязывает» ставки по ним к ставке MosPrime

«Новые условия бизнес-депозитов УБРиР отражают реальную стоимость денежных средств сегодня. Благодаря привязке к ставке MosPrime, которая корректируется ежедневно, наш клиент точно знает, что мы предлагаем наиболее актуальные ставки по рынку, а значит, и по-настоящему привлекательный доход от вложений, — подчеркнул вице-президент — директор департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР Алексей Икряников. — Что не менее важно, это просто и удобно для клиента. Не нужно запоминать много цифр и сравнивать предложения разных банков. Для принятия решения достаточно зайти на mosprime.com и оценить сегодняшнюю ставку».