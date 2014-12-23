УБРиР обновляет линейку бизнес-депозитов и «привязывает» ставки по ним к ставке MosPrime

Posted 23 декабря 2014, 12:19
Published 23 декабря 2014, 12:19
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Теперь в линейке УБРиР 4 бизнес-депозита — «Гибкий», «Бонусный», «i-Депозит» и «Рыночный», и для определения ставок по каждому из них за основу берется независимая ставка MosPrime. Это стоимость денежных средств на московских биржах. Ставка MosPrime обновляется каждый рабочий день и публикуется на сайте mosprime.com.
Проценты по депозитам УБРиР начисляются по ставке MosPrime за предшествующий рабочий день, умноженной на соответствующий коэффициент, в зависимости от суммы и срока депозита. Для расчета ставки можно обратиться в отделение банка или по телефону 8–800–1000–200.
При этом ставки по депозитам «Гибкий», «Бонусный» и «i-Депозит» фиксируются в момент заключения клиентом договора на депозит и не меняются в течение всего срока депозита, вне зависимости от дальнейших изменений ставки MosPrime. В остальном эти депозиты сохраняют прежние условия: «Гибкий» предусматривает максимум возможностей по движению средств, «Бонусный» — дополнительное вознаграждение за объем размещаемых средств, «iДепозит» — дистанционное управление через интернет.
Ставка по депозиту «Рыночный» не фиксируется, а проценты начисляются ежедневно по текущим ставкам MosPrime. Это позволяет клиенту, владеющему знаниями о рыночной конъюнктуре, воспользоваться условиями рынка для получения большего дохода по депозиту.
«Новые условия бизнес-депозитов УБРиР отражают реальную стоимость денежных средств сегодня. Благодаря привязке к ставке MosPrime, которая корректируется ежедневно, наш клиент точно знает, что мы предлагаем наиболее актуальные ставки по рынку, а значит, и по-настоящему привлекательный доход от вложений, — подчеркнул вице-президент — директор департамента по работе с корпоративными клиентами УБРиР Алексей Икряников. — Что не менее важно, это просто и удобно для клиента. Не нужно запоминать много цифр и сравнивать предложения разных банков. Для принятия решения достаточно зайти на mosprime.com и оценить сегодняшнюю ставку».