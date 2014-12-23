В годовом рейтинге губернаторов Виктор Басаргин остался в «группе смерти»

Posted 23 декабря 2014, 11:41
Published 23 декабря 2014, 11:41
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал итоговый рейтинг эффективности губернаторов России. Глава Пермского края Виктор Басаргин, как и предполагали эксперты, позиций не изменил — он остается лидером среди аутсайдеров.
Первое место в рейтинге эффективности занял губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. На второй позиции идет глава Калужской области Анатолий Артамонов, на третьей — президент Татарстана Рустам Минниханов.
С Басаргиным 78–80 места поделили глава Карелии Александр Худилайнен и губернатор Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Учитывая, что всего позиций 82, можно сказать, что губернатор Пермского края стал третьим с конца среди всех своих коллег. Заметных взлетов и падений в рейтинге у него не было.
Итоговый список формируется на основе предыдущих шести выпусков Рейтинга эффективности губернаторов ФоРГО, но при этом не является простым средним арифметическим. Конечные результаты по каждому из губернаторов в максимальной степени учитывают мельчайшие нюансы в изменении их позиций за весь год.