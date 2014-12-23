В годовом рейтинге губернаторов Виктор Басаргин остался в «группе смерти»

С Басаргиным 78–80 места поделили глава Карелии Александр Худилайнен и губернатор Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Учитывая, что всего позиций 82, можно сказать, что губернатор Пермского края стал третьим с конца среди всех своих коллег. Заметных взлетов и падений в рейтинге у него не было.