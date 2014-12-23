В Очере 17-летняя девушка зарубила опекуншу

Posted 23 декабря 2014, 12:12
Published 23 декабря 2014, 12:12
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
20 декабря в одном из домов Очера было найдено тело 60-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве была задержана 17-летняя девочка.
Как рассказал корреспонденту Properm.ru руководитель Очерского межрайонного следственного отдела Сергей Щипицын, девушка была воспитанницей детского дома и жила с опекуншей с августа. Ее мать лишена родительских прав, а отец находится в месте лишения свободы.
Свой поступок девушка объяснила ссорой с пенсионеркой. После конфликта она дождалась, пока женщина уснет, а потом несколько раз ударила ей топором по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Девушка находится под стражей, назначен комплекс судебных экспертиз, установливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.