В Пермском аэропорту задержали контрабандиста с 8,5 кг корейской собачатины

Posted 23 декабря 2014, 11:40
Published 23 декабря 2014, 11:40
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
Вчера, 22 декабря, специалисты Россельхознадзора по Пермскому краю при проверке продукции в Пермском аэропорту обнаружили, что один из пассажиров попытался незаконно ввести в страну мясо собаки.
Мужчина прилетел из КНДР прямым рейсом «Пхеньян - Пермь». При себе у него было 8,5 кг мяса. Продукция была изъята и уничтожена, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю.