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Posted 23 декабря 2014, 11:40

Published 23 декабря 2014, 11:40

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

В Пермском аэропорту задержали контрабандиста с 8,5 кг корейской собачатины

В Пермском аэропорту задержали контрабандиста с 8,5 кг корейской собачатины

23 декабря 2014, 11:40
Фото: Properm.ru.
Мужчина прилетел в Пермь прямым рейсом из Пхеньяна.

Вчера, 22 декабря, специалисты Россельхознадзора по Пермскому краю при проверке продукции в Пермском аэропорту обнаружили, что один из пассажиров попытался незаконно ввести в страну мясо собаки.

Мужчина прилетел из КНДР прямым рейсом «Пхеньян - Пермь». При себе у него было 8,5 кг мяса. Продукция была изъята и уничтожена, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю.

#Общество#Контрабанда
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