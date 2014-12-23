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Posted 23 декабря 2014, 06:47

Published 23 декабря 2014, 06:47

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Ведущие банки прекращают выдачу кредитов без переплаты в торговых сетях

Ведущие банки прекращают выдачу кредитов без переплаты в торговых сетях

23 декабря 2014, 06:47
Фото: Properm.ru.
В таких программах банкам потери процентных доходов компенсируют ритейлеры. Последние же зачастую перекладывают ответственность на клиентов. Товары в рассрочку обычно продаются по повышенным ценам.

По данным газеты «Коммерсантъ», ухудшение ситуации на финансовом рынке фактически сорвало предновогодний сезон льготного кредитования в торговых сетях. Так, ведущие банки на рынке POS-кредитования приостанавливают выдачу так называемых кредитов без переплаты. Традиционные POS-кредиты банки продолжают выдавать, но из-за рисков неплатежей в существенно меньших объемах.

Суть таких программ — в том, что потери процентных доходов банкам компенсируют ритейлеры. На практике это зачастую сводится к тому, что товары в беспроцентную рассрочку продаются по повышенным ценам и в реальности платит все равно покупатель. Для того чтобы компенсировать растущие кредитные ставки банков, ритейлерам пришлось бы поднять стоимость товаров, а, значит, проиграть в конкурентной борьбе. По данным «Медиа маркта», доля промо-кредитов «0–0–24» составляет около 40% от всех продаж в кредит.

Прекращение выдачи кредитов без переплаты в торговых сетях изданию подтвердила половина из топ-10 банков, работающих на рынке POS-кредитования. Это Альфа-банк, Хоум Кредит Банк, «Ренессанс кредит», Кредит Европа банк и Лето-банк. В «Русском стандарте» сообщили, что «изменения в POS-программах, конечно, есть», но в цифры и детали банк уходить не готов. В Русфинанс-банке и «Трасте» эту тему не комментируют. В ОТП-банке заявили, что «все программы рассрочки продолжают работать в прежнем режиме».

#Банки#Кредиты населению
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