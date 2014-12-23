Ведущие банки прекращают выдачу кредитов без переплаты в торговых сетях

Суть таких программ — в том, что потери процентных доходов банкам компенсируют ритейлеры. На практике это зачастую сводится к тому, что товары в беспроцентную рассрочку продаются по повышенным ценам и в реальности платит все равно покупатель. Для того чтобы компенсировать растущие кредитные ставки банков, ритейлерам пришлось бы поднять стоимость товаров, а, значит, проиграть в конкурентной борьбе. По данным «Медиа маркта», доля промо-кредитов «0–0–24» составляет около 40% от всех продаж в кредит.