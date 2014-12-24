Банки повысили ставки по кредитам для пермских предприятий

«Уже через неделю после изменения ключевой ставки мы имеем несколько писем от банков о повышении ставок до 24–25% по тем кредитам, где ранее было 12%. С ними мы ведем переговоры и надеемся, что нас услышат, поскольку такие условия невыгодны для них самих. В то же время Сбербанк держит ставки по ранее выданным кредитам на прежнем уровне», — рассказал Пучнин.