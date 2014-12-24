Банки повысили ставки по кредитам для пермских предприятий

Posted 24 декабря 2014, 10:10
Published 24 декабря 2014, 10:10
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
На этой неделе банки уведомили пермские предприятия об ужесточении условий кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 17% годовых, пишет «Коммерсантъ Прикамье».
Как рассказал изданию владелец треста №14 Владимир Мачехин, им позвонили из банка и сообщили, что кредитная ставка увеличилась на 7%, теперь она составляет 19%.
О повышении ставки по кредитам изданию сообщил и финансовый директор строительного холдинга «КД-Групп» Владимир Пучнин.
«Уже через неделю после изменения ключевой ставки мы имеем несколько писем от банков о повышении ставок до 24–25% по тем кредитам, где ранее было 12%. С ними мы ведем переговоры и надеемся, что нас услышат, поскольку такие условия невыгодны для них самих. В то же время Сбербанк держит ставки по ранее выданным кредитам на прежнем уровне», — рассказал Пучнин.
Впрочем, представители ряда предприятий отмечают, что пользуются кредитованием на прежних условиях.
В краевом правительстве уверяют, что такая ситуация с кредитованием долго не продлится. Сейчас федеральные власти ищут способ зафиксировать банковские проценты на низком уровне для тех промышленников, которые реализуют инвестиционные проекты, пишет издание со ссылкой на председателя правительства Пермского края Геннадия Тушнолобова.