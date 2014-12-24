Дорогие псы: депутаты хотят ввести налог на домашних собак

Posted 24 декабря 2014, 10:45
Published 24 декабря 2014, 10:45
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект федерального закона «Об ответственном отношении к домашним животным». Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.
В законе прописаны особенности приобретения и прекращения прав на животных, установлены требования и запреты при обращении с животными, обязанности их владельцев, основы регулирования численности безнадзорных животных, а также ответственность владельцев за причинение их животными вреда кому-либо. Также в документе прописано, как должны работать приюты для животных.
Кроме того, проект предполагает, что владельцы собак будут платить ежегодный налог на содержание псов. Депутаты предлагают установить этот налог в размере 1000 рублей, а для кастрированных животных — 100 рублей. Также собак заставят регистрировать и выгуливать только на специально отведенных территориях.
По мнению авторов законопроекта, налог позволит значительно пополнить бюджет. По их подсчетам, это около 1,74 млрд рублей.
Однако правительство РФ не поддержало проект, предложив лишь внести некоторые поправки из него в закон «Об ответственном обращении с животными». Будет ли Госдума рассматривать его, пока не известно.