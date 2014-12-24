Дорогие псы: депутаты хотят ввести налог на домашних собак

В законе прописаны особенности приобретения и прекращения прав на животных, установлены требования и запреты при обращении с животными, обязанности их владельцев, основы регулирования численности безнадзорных животных, а также ответственность владельцев за причинение их животными вреда кому-либо. Также в документе прописано, как должны работать приюты для животных.