Другого выхода нет: банки массово сокращают лимиты по кредиткам

Posted 24 декабря 2014, 03:49
Published 24 декабря 2014, 03:49
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
В пресс-службе «Хоум кредита» сообщили, что из-за растущих рисков банк вынужден повышать требования к заемщикам и более консервативно подходить к принятию кредитных решений, в том числе и по кредитным картам, пишет РБК.
«Связной банк» сократил лимиты по кредитам для тех клиентов, кто не пользовался лимитами долгое время, и тех, кто недавно погасил по ним задолженность.
«МТС Банк» обнулил лимиты по картам клиентов, которые не пользовались ими в течение полугода и более.
Еще на прошлой неделе лимиты по кредитным картам сократил «Русский стандарт». Это коснулось практически 20% клиентов банка. В первую очередь лимиты срезали тем, кто не пользовался картой в течение года.
Снижение кредитных лимитов по уже одобренным заявкам не исключили и в ВТБ24. В пресс-службе банка сообщили, что такой вариант рассматривается, но решения по нему пока нет.
Между тем психологи советуют россиянам вообще не пользоваться кредитками на время кризиса, чтобы отказаться от импульсивных покупок, пишут «Известия».