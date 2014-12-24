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Posted 24 декабря 2014, 03:49

Published 24 декабря 2014, 03:49

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Другого выхода нет: банки массово сокращают лимиты по кредиткам

Другого выхода нет: банки массово сокращают лимиты по кредиткам

24 декабря 2014, 03:49
Фото: Properm.ru.
Правда, в основном это касается тех клиентов, которые пользуются картами не слишком активно.

Банки резко начали снижать лимиты по кредитным картам из-за нестабильной экономической ситуации. На такой шаг уже пошли «Хоум Кредит», «МТС банк», «Связной банк», «Русский стандарт» и другие.

В пресс-службе «Хоум кредита» сообщили, что из-за растущих рисков банк вынужден повышать требования к заемщикам и более консервативно подходить к принятию кредитных решений, в том числе и по кредитным картам, пишет РБК.

«Связной банк» сократил лимиты по кредитам для тех клиентов, кто не пользовался лимитами долгое время, и тех, кто недавно погасил по ним задолженность.

Антон Гольцман, директор по маркетингу и продуктам «Связной банк» :— На данный момент снижение лимитов затронуло почти половину кредитных клиентов банка. Условия пересматриваются каждый день в зависимости от того, что происходит на рынке вкладов. В условиях конкуренции за средства вкладчиков банки повышают ставки, это подтягивает рынок вверх и увеличивает стоимость ресурсов. Мы хотим понять, какую стоимость будет иметь ликвидность для финансирования активных операций; возможно, это станет понятно в следующем году.

«МТС Банк» обнулил лимиты по картам клиентов, которые не пользовались ими в течение полугода и более.

Еще на прошлой неделе лимиты по кредитным картам сократил «Русский стандарт». Это коснулось практически 20% клиентов банка. В первую очередь лимиты срезали тем, кто не пользовался картой в течение года.

Снижение кредитных лимитов по уже одобренным заявкам не исключили и в ВТБ24. В пресс-службе банка сообщили, что такой вариант рассматривается, но решения по нему пока нет.

Между тем психологи советуют россиянам вообще не пользоваться кредитками на время кризиса, чтобы отказаться от импульсивных покупок, пишут «Известия».

#Банки
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