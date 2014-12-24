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Posted 24 декабря 2014, 07:00

Published 24 декабря 2014, 07:00

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Куда катится рубль? Изучаем валютные графики 1998, 2008 и 2014

Куда катится рубль? Изучаем валютные графики 1998, 2008 и 2014

24 декабря 2014, 07:00
Фото: Properm.ru.
Судя по скорости падения, рубль в 2014 году теряет позиции быстрее, чем в 2008 году, но медленнее, чем в 1998.

Многие эксперты обходят стороной вопросы о курсе доллара к концу года или в 2015 году. Это не удивительно: большинство прогнозов в 2014 году не сбылись.

Мы не будем гадать, а просто вспомним, как рос доллар (и падал рубль) в 2014 году. Для сравнения, посмотрим как обваливалась национальная валюта и взлетала американская в кризисные 1998–1999 годы и 2008–2009 годы.

1998–1999 годы

В августе 1998 года официальный курс доллара составлял 6,2 рубля, а к концу года он достиг 20,65 рублей. Еще спустя год он был равен 24,19 рублей.

14 августа президент России убеждал население, что всё будет хорошо.

Борис Ельцин:— Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, это все просчитано.

17 августа Правительство и Центробанк заявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг.

Основными причинами кризиса 1998 года по мотивам материала в газете «Коммерсантъ»:

  • Экономическая политика государства;
  • Популистская политика;
  • Рынок государственных краткосрочных обязательств;
  • Огромный государственный долг России;
  • Падение цен на нефть;

Динамика официального курса доллара с августа 1998 по август 1999 года

2008–2009 годы

Ипотечный кризис 2007 года в США спровоцировал мировой кризис ликвидности в сентябре 2008 года. 15 сентября с иском о банкротстве обратился американский банк Lehman Brothers. Первыми жертвами кризиса в России в сентябре 2008 года стали «КИТ Финанс» и Связь-банк.

В начале сентября 2008 года доллар стоил 24,7 рублей, через год — уже 31,8 рублей. «Американец» вырос в цене почти на 30%. Пиковых для себя значений в этот период доллар достигал в феврале 2009 года — почти 36,5 рублей.

Динамика официального курса доллара с сентября 2008 по сентябрь 2009 года

2014 год

Валютные скачки в 2014 году начались еще в двадцатых числах января. Как оказалось, это были только цветочки. Эксперты Properm.ru тогда советовали не увлекаться походами в валютообменники, а курс доллара, между тем, на конец января составлял всего 35 рублей. Причинами отрицательной для рубля динамики были бегство капитала из развивающихся стран, России в том числе, и обострение геополитической обстановки из-за ситуации на Украине

Следующий этап падения рубля начался в марте, так российская валюта отреагировала на события в Крыму, и, конечно на заявление Владимира Путина о вводе российских вооруженных сил на Украине. Пиковым значением для доллара 18 марта стали сейчас уже скромные 36,65 рублей.

Далее последовали почти спокойные шесть-семь месяцев, когда рубль продолжал медленно, но верно демонстрировать отрицательную динамику. Но в октябре иностранные валюты опять пошли на взлет: доллар, например, преодолел психологическую отметку в 40 рублей. Планка в 50 рублей была преодолена 2 декабря, 60 рублей — 17 декабря. Пиковым стал курс на 18 декабря — официально американская валюта стоила 67,8 рублей.

В результате почти за год доллар подорожал на 67%: с 32,6 рублей в январе до 54,57 рублей на 24 декабря 2014 года. Properm.ru продолжает следить за развитием событий.

Динамика официального курса доллара в 2014 году

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