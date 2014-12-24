Куда катится рубль? Изучаем валютные графики 1998, 2008 и 2014

Валютные скачки в 2014 году начались еще в двадцатых числах января. Как оказалось, это были только цветочки. Эксперты Properm.ru тогда советовали не увлекаться походами в валютообменники, а курс доллара, между тем, на конец января составлял всего 35 рублей. Причинами отрицательной для рубля динамики были бегство капитала из развивающихся стран, России в том числе, и обострение геополитической обстановки из-за ситуации на Украине