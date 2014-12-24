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Posted 24 декабря 2014, 05:33

Published 24 декабря 2014, 05:33

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Минюст: вводить статью за незаконное обогащение чиновников нет необходимости

Минюст: вводить статью за незаконное обогащение чиновников нет необходимости

24 декабря 2014, 05:33
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Сотрудники министерства считают, что действующее российское законодательство и без этого способно искоренить коррупцию.

В Министерстве юстиции РФ считают, что нет необходимости вводить наказание за незаконное обогащение чиновников, сообщает «Интерфакс».

По мнению специалистов министерства, 20-я статья Конвенции ООН против коррупции уже в полном объеме ратифицирована Россией федеральным законом от 8 марта 2006 года.

Министерство юстиции РФ: — Статья 20 Конвенции ООН против коррупции носит диспозитивный характер, то есть государствам-участникам предлагается самим определиться относительно путей ее реализации с учетом своих конституций и основополагающих принципов своих правовых систем.

В Минюсте отмечают, что Россией положения указанной статьи уже реализованы в законе двухлетней давности «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Министерство юстиции РФ:— Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

С идеей ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в сентябре этого года выступили активисты Фонда борьбы с коррупцией во главе с оппозиционером Алексеем Навальным. По мнению общественников, высокие чиновники обязаны представлять своим работодателям сведения о доходах и расходах своих совершеннолетних детей.

По мнению Навального, если чиновник не может объяснить, где он взял деньги на покупку дорогого жилья или автомобилей, то это само по себе уже преступление. Активисты призвали россиян голосовать за соответствующий проект на сайте «Российской общественной инициативы».

Что символично, 9 декабря, в День борьбы с коррупцией Инициатива о ратификации Россией 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции набрала более 100 тысяч голосов.

Теперь инициативу должна рассмотреть экспертная группа Государственной думы РФ, которая решит вопрос о том, вносить ли предложенный законопроект на рассмотрение российского парламента. Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов сообщил, что экспертная рабочая группа рассмотрит ее в течение двух месяцев.

Ранее глава администрации президента РФ Сергей Иванов усомнился в необходимости вводить в законодательство понятие «необоснованное обогащение» должностных лиц.

#Общество#Возле кормушки#Алексей навальный#Минюст
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