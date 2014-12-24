Организатор скандальной «ГлавЕлки» проведет рождественский концерт за 1 млн рублей

Posted 24 декабря 2014, 12:26
Published 24 декабря 2014, 12:26
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Администрация губернатора Пермского края подвела итоги двух конкурсов на подготовку концерта, посвященного Рождеству Христову. По результатам работы комиссии, победителем признано ООО «Русский креатив». Этот участник предложил наименьшую сумму за свои услуги — 998 тыс. рублей. Деньги на работу исполнителя будут выделены из бюджета Пермского края.
Согласно техзаданию, «Русский креатив» за 499 тыс. рублей должен разработать сценарий и программу, отражающую основную тематику концерта. Программа двухчасового праздника обязательно должна включать участие губернатора края Виктора Басаргина, главы Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, не менее 22 концертных номеров от профессиональных артистов. Еще 499 тыс. рублей уйдет на техническое обеспечение праздника. В частности, на обустройство зала вместимостью не менее 1 тыс. человек.
Любопытно, что в конкурсе приняли участие всего две компании. Соперником «Русского креатива» стало ООО «Рекламное агентство САХАР», которое в обоих конкурсах заявило цену чуть выше, 500 тыс. рублей. Согласно выписке из реестра юридических лиц, ООО «Русский креатив» зарегистрировано по адресу ул. Пушкина, 9. Однако, если верить справочнику "Дубль-ГИС" по этому адресу расположен офис «РА «САХАР».
Согласно выписке из реестра юрлиц, учредителем «Русского позитива» является Станислав Лысенко. Компания была зарегистрирована 26 июня 2014 года. «Русский креатив» выступил организатором главного новогоднего шоу Перми «ГлавЕлка», прошедшего 20 декабря в ДК им. Сухарева. Гости праздника обратились в прокуратуру Индустриального района Перми с просьбой наказать организаторов. По рассказам гостей шоу, вместо выступления актера Александра Олешко для них было организовано видеопоздравление, вместо хай-тек елки из Сколково — нарисованная елка, вместо завораживающей актерской игры — «затухающая» фонограмма, вместо шикарного подарка от Деда Мороза — горстка монпансье.