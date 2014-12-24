Организатор скандальной «ГлавЕлки» проведет рождественский концерт за 1 млн рублей

Согласно техзаданию, «Русский креатив» за 499 тыс. рублей должен разработать сценарий и программу, отражающую основную тематику концерта. Программа двухчасового праздника обязательно должна включать участие губернатора края Виктора Басаргина, главы Пермской митрополии Русской Православной Церкви, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, не менее 22 концертных номеров от профессиональных артистов. Еще 499 тыс. рублей уйдет на техническое обеспечение праздника. В частности, на обустройство зала вместимостью не менее 1 тыс. человек.