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Posted 24 декабря 2014, 05:37

Published 24 декабря 2014, 05:37

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Погасить полученные в «Экопромбанке» кредиты можно в ТрансКапиталБанке

Погасить полученные в «Экопромбанке» кредиты можно в ТрансКапиталБанке

24 декабря 2014, 05:37
Фото: Properm.ru.
Услуга бесплатная, комиссия не взимается.

Погасить кредиты, ранее полученные в «Экопромбанке», теперь можно в кассах и устройствах самообслуживания ТрансКапиталБанка. Услуга предоставляет бесплатно, комиссия за перевод средств не взимается.

ТрансКапиталБанк оказывает данную услугу клиентам-физическим лицам «Экопромбанка» на основании решения АСВ — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Ознакомиться с решением можно на официальном сайте АСВ.

Более подробная информация на сайте.

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