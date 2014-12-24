Погасить полученные в «Экопромбанке» кредиты можно в ТрансКапиталБанке

Posted 24 декабря 2014, 05:37
Published 24 декабря 2014, 05:37
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Погасить кредиты, ранее полученные в «Экопромбанке», теперь можно в кассах и устройствах самообслуживания ТрансКапиталБанка. Услуга предоставляет бесплатно, комиссия за перевод средств не взимается.
ТрансКапиталБанк оказывает данную услугу клиентам-физическим лицам «Экопромбанка» на основании решения АСВ — Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Ознакомиться с решением можно на официальном сайте АСВ.
Более подробная информация на сайте.