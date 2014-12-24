В Перми открылся новый банк — «Российский кредит»

«Банк Российский кредит» создан в 1990 году. Время наиболее быстрого роста пришлось на 1993–1994 годы. К 1998 году банк вышел на 4-е место среди крупнейших банков России по объему активу.

В настоящее время уставный капитал банка равен 1,8 млрд рублей, активы банка составляют 162 млрд рублей (46 место по России).

По данным Центробанка, банк имеет пять филиалов, 77 дополнительных и 48 операционных офисов.