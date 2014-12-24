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Posted 24 декабря 2014, 13:28

Published 24 декабря 2014, 13:28

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Перми открылся новый банк — «Российский кредит»

В Перми открылся новый банк — «Российский кредит»

24 декабря 2014, 13:28
Фото: Properm.ru.
Техническое открытие операционного офиса состоялось 23 декабря.

В Перми сегодня, 24 декабря, открылся новый для региона банк — ОАО «Банк Российский кредит». Банк работает в формате операционного офиса по адресу Ленина, 59, управляющим назначен Алексей Балобанов.

В банке подчеркивают, что он является универсальным, занимается обслуживанием как физических, так и юридических лиц. «Физики» могут открыть вклад или взять ипотеку, для «юриков» доступен весь спектр услуг, начиная от банковских гарантий и заканчивая кредитами. Кстати, сегодня, в банке клиент открыл первый вклад «Оптимист».

По словам Алексея Балобанова, открывшийся офис является базовым, по результатам его работы и выполнения бизнес-планов будет принято решение о расширении присутствия в Перми и крае.

Руководство банка не смущает тот факт, что офис открывается в непростое для российской экономики и банковского сектора время. «Расширение филиальной сети происходит в рамках четкой стратегии. Мы точно знаем, как нужно работать в кризисной ситуации, и рассчитываем на не самом благоприятном фоне показать активный рост», — говорит Балобанов.

Напомним, Properm.ru еще в сентябре сообщал, что банк планирует зайти в Пермь. Тогда «Банк Российский кредит» разместил несколько вакансий на рекрутинговом сайте

«Банк Российский кредит» создан в 1990 году. Время наиболее быстрого роста пришлось на 1993–1994 годы. К 1998 году банк вышел на 4-е место среди крупнейших банков России по объему активу.

В настоящее время уставный капитал банка равен 1,8 млрд рублей, активы банка составляют 162 млрд рублей (46 место по России).

По данным Центробанка, банк имеет пять филиалов, 77 дополнительных и 48 операционных офисов.
#Мнения#Банки
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