В Перми водителей трамваев перестанут лишать денег за простои из-за поломок

Сейчас для вагоновожатых проводятся дополнительные инструктажи по правилам безопасности. Сотрудникам «ПГЭТ» напоминают о запрете использования на линии вагонов с неисправностями, а также порядок сцепки-расцепки вагонов при буксировке. Все водители трамваев проходят внеплановое практическое обучение на территории депо с моделированием ситуации аналогично той, что произошла 13 декабря.