В Перми водителей трамваев перестанут лишать денег за простои из-за поломок

Posted 24 декабря 2014, 05:27
Published 24 декабря 2014, 05:27
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Администрация Перми сообщает, что внутреннее расследование ДТП с участием трамвая № 6 окончено. Проверка показала, что к аварии привело нарушение водителем правил эксплуатации трамвая.
Напомним, инцидент с трамваем произошел 13 декабря рано утром. Вагоновожатая заметила неисправность у Центрального рынка, высадила пассажиров и попыталась привести вагон в движение. После этого она без тормозов докатилась до ост. Хохрякова, по пути зацепив два автобуса.
Обычно вагоновожатые объясняют такие действия тем, что лишаются солидной части зарплаты при простое электротранспорта. После ДТП 13 декабря «ПермГорЭлектроТранс» пересмотрел положение об оплате труда водителей, теперь вагоновожатых не будут лишать трети премиальной части за простои по технической неисправности.
Сейчас для вагоновожатых проводятся дополнительные инструктажи по правилам безопасности. Сотрудникам «ПГЭТ» напоминают о запрете использования на линии вагонов с неисправностями, а также порядок сцепки-расцепки вагонов при буксировке. Все водители трамваев проходят внеплановое практическое обучение на территории депо с моделированием ситуации аналогично той, что произошла 13 декабря.
В ближайшее время каждый вагоновожатый получит «памятку» с перечнем неисправностей, которые водитель имеет право самостоятельно устранять на линии. Приемке вагоновожатыми трамвая перед выездом на линию уделяется особое внимание, уточняет администрация города.