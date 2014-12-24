В Перми выбрали мистера и мисс ЛУКОЙЛ

В этом году конкурс носил название «Наши 90-е» и был посвящен времени, когда его участники были еще детьми — 90-м годам ХХ века. Организаторы усложнили задачу претендентов — в номерах танцевального конкурса и музыкальной визитки можно было использовать композиции исключительно отечественных авторов.