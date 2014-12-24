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Posted 24 декабря 2014, 05:10

Published 24 декабря 2014, 05:10

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Перми выбрали мистера и мисс ЛУКОЙЛ

В Перми выбрали мистера и мисс ЛУКОЙЛ

24 декабря 2014, 05:10
Фото: Properm.ru.
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стали обладателями звания «Мистер и Мисс оригинальность» в IX конкурсе «Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ» среди молодых работников предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Всего на сцену вышло рекордное количество участников — 10 пар представляли предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье. Технолог 2 категории Егор Устькачкинцев и специалист по кадрам 1 категории Анастасия Тепляшина участвовали в конкурсе от ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». По итогам упорной борьбы победителями стали представители филиала «ЛУКОЙЛ-Информ» в Перми — Антон Оборин и Светлана Макодрай.

В этом году конкурс носил название «Наши 90-е» и был посвящен времени, когда его участники были еще детьми — 90-м годам ХХ века. Организаторы усложнили задачу претендентов — в номерах танцевального конкурса и музыкальной визитки можно было использовать композиции исключительно отечественных авторов.

Мастерство участников оценили не только коллеги, но и гости конкурса из других регионов. Посмотреть на таланты лукойловцев приехали председатели Советов молодых специалистов предприятий большой семьи «ЛУКОЙЛа» со всей страны.

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