В Перми выбрали мистера и мисс ЛУКОЙЛ

Posted 24 декабря 2014, 05:10
Published 24 декабря 2014, 05:10
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Всего на сцену вышло рекордное количество участников — 10 пар представляли предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье. Технолог 2 категории Егор Устькачкинцев и специалист по кадрам 1 категории Анастасия Тепляшина участвовали в конкурсе от ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». По итогам упорной борьбы победителями стали представители филиала «ЛУКОЙЛ-Информ» в Перми — Антон Оборин и Светлана Макодрай.
В этом году конкурс носил название «Наши 90-е» и был посвящен времени, когда его участники были еще детьми — 90-м годам ХХ века. Организаторы усложнили задачу претендентов — в номерах танцевального конкурса и музыкальной визитки можно было использовать композиции исключительно отечественных авторов.
Мастерство участников оценили не только коллеги, но и гости конкурса из других регионов. Посмотреть на таланты лукойловцев приехали председатели Советов молодых специалистов предприятий большой семьи «ЛУКОЙЛа» со всей страны.