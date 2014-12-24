Владимир Путин ликвидировал в Прикамье четыре районных и один городской суд

Posted 24 декабря 2014, 06:33
Published 24 декабря 2014, 06:33
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Пермского края». Информация об этом была опубликована на сайте президента России.
Согласно тексту закона, упраздняются: Гремячинский городской суд, Усольский районный, Юсьвинский районный, Березовский районный и Оханский районный суды Пермского края.
Их функции перейдут к Губахинскому городскому, Березниковскому городскому, Кудымкарскому городскому, Кунгурскому городскому и Нытвенскому районному судам соответственно.
Кроме того, Федеральным законом в составе Березниковского городского, Губахинского городского, Кудымкарского городского, Кунгурского городского и Нытвенского районного судов Пермского края образуются постоянные судебные присутствия.