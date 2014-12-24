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Posted 24 декабря 2014, 06:33

Published 24 декабря 2014, 06:33

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Владимир Путин ликвидировал в Прикамье четыре районных и один городской суд

Владимир Путин ликвидировал в Прикамье четыре районных и один городской суд

24 декабря 2014, 06:33
Фото: Properm.ru.
Их функции перейдут к другим городским и районному суду.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Пермского края». Информация об этом была опубликована на сайте президента России.

Согласно тексту закона, упраздняются: Гремячинский городской суд, Усольский районный, Юсьвинский районный, Березовский районный и Оханский районный суды Пермского края.

Их функции перейдут к Губахинскому городскому, Березниковскому городскому, Кудымкарскому городскому, Кунгурскому городскому и Нытвенскому районному судам соответственно.

Кроме того, Федеральным законом в составе Березниковского городского, Губахинского городского, Кудымкарского городского, Кунгурского городского и Нытвенского районного судов Пермского края образуются постоянные судебные присутствия.

#Регион#Суд#Городской суд
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