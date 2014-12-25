3 компании взяли под контроль конкурсное производство по Экопромбанку

Напомним, 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, 29 сентября пермский банк был признан банкротом. В его отношении началось конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 10 декабря (день закрытия реестра кредиторов) свои требования предъявили 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей. Их них уже установлено 1512 кредиторов с суммой 3,66 млрд рублей.

5 декабря 2014 года стало известно, что Центробанк выявил масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов. Центральный банк полагает, что эти операции имеют признаки уголовно наказуемых деяний. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.