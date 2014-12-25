3 компании взяли под контроль конкурсное производство по Экопромбанку

Posted 25 декабря 2014, 11:43
Published 25 декабря 2014, 11:43
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Сегодня, 25 декабря, в Перми состоялось первое собрание кредиторов Экопромбанка. Главным вопросом собрания повестки стало создание комитета кредиторов, который будет следить за ходом конкурсного производства, и избрание его членов. Кроме того, в ходе собрания конкурсный управляющий отчитывался о ходе конкурсного производства в отношении пермского банка (подробнее — читайте в следующих материалах на Properm.ru).
Всего на собрание зарегистрировалось более 100 кредиторов, общая сумма их требований превышает 85% от их общего установленного размера. В ходе собрания они имели право участвовать в голосовании по созданию комитета и определению его персонального состава. Размер голосов кредитора зависит от его требований: 1 голос равен 1 копейке.
В ходе собрания было принято решение образовать комитет из трех кредиторов. Отметим, законом установлено, что комитет должен быть создан, если кредиторов насчитывается более 50 человек. В состав комитета могут входить от 3 до 11 человек.
В состав комитета кредиторов вошли представители трех компаний: Тимур Старостин (компания «Минерал Групп», близкая основному владельцу Экопромбанка Петру Кондрашеву), Иван Шатров (фирма «Кросс», владельцем которой является акционер банка Сергей Макаров) и Константин Маценко (ООО «Импульс»). Они получили 286, 264 и 259 млрд голосов. В комитет кредиторов не попал ни один человек, выдвинутый частными вкладчиками. Например, свою кандидатуру на вхождение в комитет кредиторов выдвигал Александр Нода. Напомним, именно он инициировал обращение «обманутых» вкладчиков Экопромбанка к президенту России, в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Однако Нода набрал всего 50 млрд голосов, что оказалось недостаточно для вхождения в комитет.
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Напомним, 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия, 29 сентября пермский банк был признан банкротом. В его отношении началось конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 10 декабря (день закрытия реестра кредиторов) свои требования предъявили 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей. Их них уже установлено 1512 кредиторов с суммой 3,66 млрд рублей.
5 декабря 2014 года стало известно, что Центробанк выявил масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов. Центральный банк полагает, что эти операции имеют признаки уголовно наказуемых деяний. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.