6 пикетов 2014 года, которые изменили Пермский край

В историю публичных акций Перми пикет против ростовщиков войдет уже тем, что его спланировали и провели люди, которые никогда не проявляли интерес к политической или общественной жизни города. На улицы Перми вышли друзья и родственники погибшего, а также клиенты микрофинансовых организаций, не справившиеся с выплатой процентов по займам.