6 пикетов 2014 года, которые изменили Пермский край

Posted 25 декабря 2014, 06:00
Published 25 декабря 2014, 06:00
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
2014 год для Пермского края оказался беден на сильные политические решения и богат на проявление народного недовольства. Правда, большая часть публичных акций касались локальных возмущений по конкретным поводам. В этом обзоре мы собрали наиболее значимые пикеты и митинги, которые задают тон активности пермяков. Посмотрим, какие из них привели к реальным переменам.
1. Пикет против ростовщиков
История Никиты Пальянова, который решил поучаствовать во встрече Андрея Черных с коллекторами и стал жертвой их кулаков, облетела пермские соцсети и даже попала в федеральные СМИ. Ее итогом стало возбуждение уголовного дела по ст. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пикет у центрального рынка и сотни проклятий в адрес коллекторских агентств в соцсетях.
В историю публичных акций Перми пикет против ростовщиков войдет уже тем, что его спланировали и провели люди, которые никогда не проявляли интерес к политической или общественной жизни города. На улицы Перми вышли друзья и родственники погибшего, а также клиенты микрофинансовых организаций, не справившиеся с выплатой процентов по займам.
Еще одна акция, которая не осталась без внимания федеральных СМИ — пикет «За достойную медицину» в Кудымкаре. Ее организаторы утверждают, что за три последних года в родильном отделении Кудымкарской больницы умерли 22 младенца из-за невнимательного отношения врачей, а некоторые сотрудники больниц позволяют себе являться на рабочие места в нетрезвом виде.
За день до проведения мероприятия стало известно, что администрация Кудымкара отказалась его санкционировать. Несмотря на запрет, несколько десятков человек собрались в центре города с плакатами, на которых были фото мертвых детей.
После проведения акции был задержан, но вскоре отпущен актер Кудымкарского драмтеатра Альберт Макаров. 12 декабря стало известно: суд Кудымкара признал незаконным отказ мэрии в проведении пикета.
3. Пикет в память Алексея Забегалова
13 апреля 2013 года на пешеходном переходе напротив АЗС «Лукойл» на улице Парковая в Перми произошло ДТП, ставшее смертельным для 29-летнего Алексея Забегалова. Водитель автомобиля «Ауди» сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии, оставив молодых людей умирать на асфальте. Алексею Ситчихину удалось выжить, а его друг спустя несколько дней скончался в больнице.
Через год подозреваемого в совершении ДТП Валерика Саратикяна задержали, но, словно в издевку над чувствами родных, отпустили ровно в тот день, когда друзья Забегалова провели митинг памяти.
Спустя восемь месяцев новый начальник Главного Следственного управления по Пермскому краю Николай Жигун заверил Светлану Забегалову, что постановление о приостановлении дела с подозреваемым Саратикяном отменено. Следователь подчеркнул, что уголовное дело будет доведено до суда с Саратикяном в качестве подозреваемого.
Эта акция началась 4 ноября, когда жители микрорайона «Краснова» стихийно выступили против строительства торгового центра на месте сквера. Более сотни человек собрались рядом со стройплощадкой показать застройщику, что они против двухэтажного торгового центра на месте парка.
16 ноября жители Краснова повторно вышли на пикет против точечной застройки с лозунгом «Нет градостроительному террору». Первый заместитель главы администрации Свердловского района Василий Пастух в тот день публично пообещал участникам акции выделить инициативной группе жителей юриста и выйти в суд с вопросом о законности строительства торгового центра.
26 апреля на площадь к памятнику Героям фронта и тыла вышли учителя, родители и ученики гимназии №17. На акции ни слова не было сказано про низкие зарплаты бюджетников, ее организаторы настаивали на возврате прилегающего к школе земельного участка, который был втянут в процесс банкротства компании-застройщика «Транк». На этом участке гимназия планирует построить здание начальной школы, спортивную площадку, обустроить зону отдыха.
Спустя восемь месяцев вопрос не сдвинулся с мертвой точки. «Ничего не изменилось» — прокомментировала Properm.ru директор школы Элеонора Падей в ответ на вопрос, о последствиях митинга.
Менее заметная, но не менее важная акция прошла 17 июля 2014 года перед зданием Пермского краевого суда. Ее участники собрались привлечь внимание общественности и судейской коллегии к приговору по делу подполковника запаса Владимира Пермякова.
История Пермякова носит предельно бытовой характер. Отправившись с товарищем в баню, Владимир заметил, как соседи устанавливают столбы под забор на его участке. По словам Пермякова, он подошёл, сделал замечание и попытался убрать столбики со своей территории, границы которой установлены документально. В этот момент он получил от соседа Александра Галанова (бывшего сотрудника правоохранительных органов) удар по спине каким-то железным предметом.
После небольшой потасовки Пермяков вызвал полицию в уверенности, что теперь порядок будет восстановлен. Весто этого он получил обвинение в побоях, а потом и в угрозе убийства. Закончилось все судом, который проигнорировал показания свидетелей в сентябре 2013 года и приговорил Владимира Пермякова к 150 часам исправительных работ и денежному штрафу за «нанесение побоев» и «угрозу расправой» своей соседке по гаражному кооперативу.
«По большому счету митинг принес мне только моральное удовлетворение, — рассказал Properm.ru Пермяков. — Я рад, что люди меня поддержали. На днях я получил ответ от Верховного Суда РФ — очередную формальную отписку в стиле «Вы не по адресу обратились». Мое обращение рассматривали 4 дня, тогда как обычно жалобы Верховный Суд рассматривает 1,5- 2 месяца. В тексте ответа упоминается ст. 115 УК РФ, хотя меня судили по ст 116 и по ст. 119. Никто даже не читал мою жалобу, к сожалению, я попал в «систему», дергаться и доказывать что-то бесполезно».