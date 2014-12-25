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Posted 25 декабря 2014, 13:38

Published 25 декабря 2014, 13:38

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

АСВ: «Выплаты вкладчикам Экопромбанка сверх 700 тысяч начнутся в январе-феврале 2015»

АСВ: «Выплаты вкладчикам Экопромбанка сверх 700 тысяч начнутся в январе-феврале 2015»

25 декабря 2014, 13:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
В первую очередь вкладчикам будут возвращены сверхстраховые 300 тыс. рублей.

Сегодня, 25 декабря, представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Василий Столбов заявил, что первые выплаты вкладчикам Экопромбанка сверх страховой суммы 700 тыс. рублей начнутся в первом квартале 2015 года. По словам Столбова, это произойдет в январе-феврале, тогда вкладчики-физические лица получат до 300 тыс. рублей до удовлетворения требований АСВ. После этих выплат Агентство станет равноправным кредитором, входящим наряду с физиками в первую очередь. Деньги кредиторам будут выплачиваться пропорционально сумме их требований.

По состоянию на 10 декабря, АСВ осуществил страховые выплаты 5084 вкладчикам на сумму более 2 млрд рублей. Эту сумму Агентство и будет возвращать себе в ходе конкурсного производства.

Столбов сообщил, что на выплаты до 300 тыс. рублей могут рассчитывать 799 вкладчиков, на это потребуется 158 млн рублей.

Всего, по данным АСВ, остаток денежных средств в кассе банка, на корреспондентском счете в ЦБ и на счете в АСВ по состоянию на 1 декабря составляет 326,5 млн рублей.

#Мнения#Банки#Экопромбанк
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