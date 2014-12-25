АСВ: «Выплаты вкладчикам Экопромбанка сверх 700 тысяч начнутся в январе-феврале 2015»

Сегодня, 25 декабря, представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Василий Столбов заявил, что первые выплаты вкладчикам Экопромбанка сверх страховой суммы 700 тыс. рублей начнутся в первом квартале 2015 года. По словам Столбова, это произойдет в январе-феврале, тогда вкладчики-физические лица получат до 300 тыс. рублей до удовлетворения требований АСВ. После этих выплат Агентство станет равноправным кредитором, входящим наряду с физиками в первую очередь. Деньги кредиторам будут выплачиваться пропорционально сумме их требований.