АСВ: «Выплаты вкладчикам Экопромбанка сверх 700 тысяч начнутся в январе-феврале 2015»

Posted 25 декабря 2014, 13:38
Published 25 декабря 2014, 13:38
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Сегодня, 25 декабря, представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Василий Столбов заявил, что первые выплаты вкладчикам Экопромбанка сверх страховой суммы 700 тыс. рублей начнутся в первом квартале 2015 года. По словам Столбова, это произойдет в январе-феврале, тогда вкладчики-физические лица получат до 300 тыс. рублей до удовлетворения требований АСВ. После этих выплат Агентство станет равноправным кредитором, входящим наряду с физиками в первую очередь. Деньги кредиторам будут выплачиваться пропорционально сумме их требований.
По состоянию на 10 декабря, АСВ осуществил страховые выплаты 5084 вкладчикам на сумму более 2 млрд рублей. Эту сумму Агентство и будет возвращать себе в ходе конкурсного производства.
Столбов сообщил, что на выплаты до 300 тыс. рублей могут рассчитывать 799 вкладчиков, на это потребуется 158 млн рублей.
Всего, по данным АСВ, остаток денежных средств в кассе банка, на корреспондентском счете в ЦБ и на счете в АСВ по состоянию на 1 декабря составляет 326,5 млн рублей.