Банк России принимает меры для устойчивости российского финансового сектора

17 декабря Банк России опубликовал документ «О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового сектора», в котором содержится перечень планируемых действий. Он включает ряд предложений, ранее направленных руководством ТрансКапиталБанка в администрацию ЦБ. Тот факт, что эти предложения нашли свое отражение в новых планах Центробанка, свидетельствует о конструктивном диалоге с регулятором.