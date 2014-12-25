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Posted 25 декабря 2014, 12:45

Published 25 декабря 2014, 12:45

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Банк России принимает меры для устойчивости российского финансового сектора

Банк России принимает меры для устойчивости российского финансового сектора

25 декабря 2014, 12:45
Фото: Properm.ru.
Документ с перечнем планируемых действий включает ряд предложений, ранее направленных руководством ТрансКапиталБанка в администрацию ЦБ.

17 декабря Банк России опубликовал документ «О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового сектора», в котором содержится перечень планируемых действий. Он включает ряд предложений, ранее направленных руководством ТрансКапиталБанка в администрацию ЦБ. Тот факт, что эти предложения нашли свое отражение в новых планах Центробанка, свидетельствует о конструктивном диалоге с регулятором.

Данный комплекс мер обеспечивает кредитным учреждениям большую стабильность, так как позволяет снизить воздействие волатильности курса рубля, получить дополнительный доступ к валютной ликвидности и стабилизировать кредитный портфель и уровень рыночных рисков, что в итоге позволит банкам продолжить эффективно кредитовать экономику.

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