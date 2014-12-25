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Posted 25 декабря 2014, 13:03

Published 25 декабря 2014, 13:03

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Фильм о Кизеловском угольном бассейне получил диплом кинофестиваля

Фильм о Кизеловском угольном бассейне получил диплом кинофестиваля

25 декабря 2014, 13:03
Фото: Properm.ru.
На Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» картина была отмечена членами жюри.

Фильм, посвящённый катастрофической ситуации в Кизеловском угольном бассейне, вошёл в число победителей ХХ Международного Фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». В Москве картина получила специальный диплом жюри, пишет ИА «Перископ».

26-минутный документальный фильм посвящен жизни людей — до и после шахты. «Герои фильма вспоминают времена расцвета региона и пытаются анализировать, что могло сделать правительство для них, отдавших стране и шахте десятки лет», — говорится в аннотации к фильму. Автор сценария Екатерина Тимошенко, режиссер и оператор — Роберт Карапетян. Производством занималась екатеринбургская студия «А-фильм», продюсер — Валентина Хижнякова.

#Афиша#Кизеловский угольный бассейн#Кизел#Кино#Фильм
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