Из-за падения рубля россияне потеряли в зарплате $220

Последние пять лет заработки росли и в конце 2013 года достигли рекорда — $910. Еще весной средняя зарплата выше $1000 была у жителей 11 регионов, в декабре их осталось четыре — Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Меньше всего потеряли небогатые жители Тамбовской области — около $110 с каждой зарплаты.