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Posted 25 декабря 2014, 07:09

Published 25 декабря 2014, 07:09

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Из-за падения рубля россияне потеряли в зарплате $220

Из-за падения рубля россияне потеряли в зарплате $220

25 декабря 2014, 07:09
Фото: Properm.ru.
Резкое снижение заработка при пересчете на доллары произошло в короткий период с октября по декабрь. Эксперты считают, что мы шагнули на шесть лет назад.

По подсчетам аналитической службы компании «Финэкспертиза», из-за девальвации рубля средний заработок россиян в долларовом выражении снизился в период с марта по декабрь с $808 до $588. Показатель сократился на $220. Еще в октябре средняя зарплата составляла $783.

По мнению экспертов, несмотря на то что основной платежной валютой в России является рубль, у россиян есть привычка пересчитывать зарплату в долларах. Как пишет «Ъ», зарплаты россиян в долларовом эквиваленте опустились по итогам декабря 2014 года на уровень кризисного 2008 года.

Последние пять лет заработки росли и в конце 2013 года достигли рекорда — $910. Еще весной средняя зарплата выше $1000 была у жителей 11 регионов, в декабре их осталось четыре — Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Меньше всего потеряли небогатые жители Тамбовской области — около $110 с каждой зарплаты.

«Зарплата $1000 в месяц была целью, которую россияне практически достигли. Теперь мы шагнули на шесть лет назад», — отмечают авторы расчетов.

#Банки
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