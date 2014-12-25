Из-за падения рубля россияне потеряли в зарплате $220

Posted 25 декабря 2014, 07:09
Published 25 декабря 2014, 07:09
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
По подсчетам аналитической службы компании «Финэкспертиза», из-за девальвации рубля средний заработок россиян в долларовом выражении снизился в период с марта по декабрь с $808 до $588. Показатель сократился на $220. Еще в октябре средняя зарплата составляла $783.
По мнению экспертов, несмотря на то что основной платежной валютой в России является рубль, у россиян есть привычка пересчитывать зарплату в долларах. Как пишет «Ъ», зарплаты россиян в долларовом эквиваленте опустились по итогам декабря 2014 года на уровень кризисного 2008 года.
Последние пять лет заработки росли и в конце 2013 года достигли рекорда — $910. Еще весной средняя зарплата выше $1000 была у жителей 11 регионов, в декабре их осталось четыре — Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Меньше всего потеряли небогатые жители Тамбовской области — около $110 с каждой зарплаты.
«Зарплата $1000 в месяц была целью, которую россияне практически достигли. Теперь мы шагнули на шесть лет назад», — отмечают авторы расчетов.