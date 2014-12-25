KIA не будет продавать ничего кроме Rio до самого Нового года

Posted 25 декабря 2014, 13:20
Published 25 декабря 2014, 13:20
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Российское подразделение корейского автопроизводителя Kia Motors сообщило, что прием оплаты за отгруженные дилерам автомобили временно приостановлен до конца 2014 года. Причиной данного решения является сложившаяся ситуация с курсом рубля. Оплата по всем автомобилям с заключенными договорами и 100% оплатой будет принята в полном объеме в соответствии со списком номеров VIN, пишет «Ъ».
«Автомобили Kia Rio, которые производятся по полному циклу на заводе в Санкт-Петербурге, продолжают поставляться дилерам в обычном режиме, прием платежей по ним не прекращался. На модель Rio приходится более половины всех продаж автомобилей Kia в России. В отношении остальных моделей KiaMotors Rus временно приостанавливает прием оплат за отгруженные дилерам автомобили вплоть до конца 2014 года, либо иного официально объявленного срока», — сказано в официальном сообщении российского представительства Kia Motors.
Напомним, ранее из-за неопределенности с новыми ценами на автомобили, вызванной резким падением курса рубля, Kia прекратила отгрузку даже оплаченных автомобилей. Дилеры получили от производителя письмо с просьбой не принимать оплату с 18 декабря.