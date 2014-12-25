KIA не будет продавать ничего кроме Rio до самого Нового года

«Автомобили Kia Rio, которые производятся по полному циклу на заводе в Санкт-Петербурге, продолжают поставляться дилерам в обычном режиме, прием платежей по ним не прекращался. На модель Rio приходится более половины всех продаж автомобилей Kia в России. В отношении остальных моделей KiaMotors Rus временно приостанавливает прием оплат за отгруженные дилерам автомобили вплоть до конца 2014 года, либо иного официально объявленного срока», — сказано в официальном сообщении российского представительства Kia Motors.