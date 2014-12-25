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Posted 25 декабря 2014, 13:20

Published 25 декабря 2014, 13:20

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

KIA не будет продавать ничего кроме Rio до самого Нового года

KIA не будет продавать ничего кроме Rio до самого Нового года

25 декабря 2014, 13:20
Фото: Properm.ru.
В отношении остальных моделей KiaMotors Rus временно приостанавливает прием оплат за отгруженные дилерам автомобили вплоть до конца 2014 года.

Российское подразделение корейского автопроизводителя Kia Motors сообщило, что прием оплаты за отгруженные дилерам автомобили временно приостановлен до конца 2014 года. Причиной данного решения является сложившаяся ситуация с курсом рубля. Оплата по всем автомобилям с заключенными договорами и 100% оплатой будет принята в полном объеме в соответствии со списком номеров VIN, пишет «Ъ».

«Автомобили Kia Rio, которые производятся по полному циклу на заводе в Санкт-Петербурге, продолжают поставляться дилерам в обычном режиме, прием платежей по ним не прекращался. На модель Rio приходится более половины всех продаж автомобилей Kia в России. В отношении остальных моделей KiaMotors Rus временно приостанавливает прием оплат за отгруженные дилерам автомобили вплоть до конца 2014 года, либо иного официально объявленного срока», — сказано в официальном сообщении российского представительства Kia Motors.

Напомним, ранее из-за неопределенности с новыми ценами на автомобили, вызванной резким падением курса рубля, Kia прекратила отгрузку даже оплаченных автомобилей. Дилеры получили от производителя письмо с просьбой не принимать оплату с 18 декабря.

#Авто#Kia
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