Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 15,3%

Posted 25 декабря 2014, 05:52
Published 25 декабря 2014, 05:52
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
По итогам второй декады декабря 2014 года, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях, по данным мониторинга Центробанка, увеличилась сразу до 15,31%. По сравнению с предыдущим значением ставка выросла на 4,73 процентных пункта.
Банки имеют право отклоняться от этого значения не более чем на 3,5 процентных пункта. Тогда как до 22 декабря они могли превышать это значение только на 2 процентных пункта.
15,31% — это максимальный показатель, зафиксированный за всё время проведения мониторинга. ЦБ запустил его в июле 2009 года, максимальная средняя ставка по вкладам тогда составляла 15,02%.
Центробанк считает максимальную среднюю ставку по 10 банкам, привлекающим наибольший объем вкладов населения. В топ-10 входят Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «Русский Стандарт» и Хоум Кредит Банк.
Напомним, 17 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%. Это спровоцировало рост доходности вкладов и стоимости кредитов.
Динамика максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в 2013 и 2014 годах