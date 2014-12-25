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Posted 25 декабря 2014, 08:56

Published 25 декабря 2014, 08:56

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

На «Азоте» объявили о повышении зарплат и дополнительных премиях

На «Азоте» объявили о повышении зарплат и дополнительных премиях

25 декабря 2014, 08:56
Фото: Properm.ru.
В филиале «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» прошли традиционные встречи директора филиала Мурада Чапарова с трудовым коллективом завода.

На встречах директор предприятия объявил о повышении зарплат, дополнительных премиях и новых социальных льготах.

Мурад Чапаров, ддиректор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» :— С 1 декабря 2014 года, в соответствии с решением Совета директоров компании «УРАЛХИМ», была проведена индексация заработной платы всех сотрудников на 5%, кроме топ-менеджмента предприятий. Также принято решение о дополнительном точечном пересмотре зарплаты на предприятии, а для участников системы управления по целям выплата премий в повышенном размере за перевыполнение показателей по группе. Данная индексация проведена в дополнение к точечному пересмотру заработной платы сотрудников, который был осуществлен с 1 июля текущего года с целью повышения уровня оплаты труда в связи с ростом показателей рынка труда по выборочным профессиям

В рамках встреч с коллективами, Мурад Чапаров рассказал о проделанной в 2014 году работе и о планах на следующий год. Директор подчеркнул, что программа капитальных вложений и ремонтов, на которую в текущем году было затрачено 1,5 млд рублей выполнена на 100%, а производственный план выполняется в срок и в намеченных объемах.

Главный инженер предприятия Николай Ковалевский, сделал акцент на проведении серьезной модернизации, которая была проведена в цехе по производству карбамида и на производстве калиевой селитры. Отметил и поблагодарил ремонтные службы за качественно выполненные капитальные ремонты, поздравил всех сотрудников завода с наступающим Новым годом, и пожелал не сбавлять темпов и в следующем году.

Еще одной приятной новостью для всех азотчиков стало объявление о том, что с 1 января изменяется схема доплаты на питание. Теперь она будет включаться в зарплату всем работникам, выходящим в смену. На эти нужды предприятию потребовалось дополнительно более 10 млн рублей.

Заместитель директор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу Жанна Кирпичева, рассказала о важной программе, принятой в филиале «Азот»: «На нашем предприятии вводится в действие новая программа софинансирования ипотечного кредитования сотрудников. Ее действие начнется с 1 января 2015 года, в начале года состоится презентация программы для работников предприятия».

Также Жанна Кирпичева отметила, что накануне прошел уведомительную регистрацию коллективный договор филиала «Азот», заключенный в 2014 году на период 2015 — 2017 гг. Напомним, ежегодная стоимость коллективного договора составляет порядка 120 млн рублей. Эти средства направляются на выплаты и к памятным датам, социальные льготы, гарантии и компенсации, дополнительное медицинское страхование, санаторно-курортное обслуживание и так далее. Действующий коллективный договор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не однократно был признан одним из лучших в крае.

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