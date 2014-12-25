На «Азоте» объявили о повышении зарплат и дополнительных премиях

Posted 25 декабря 2014, 08:56
Published 25 декабря 2014, 08:56
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
На встречах директор предприятия объявил о повышении зарплат, дополнительных премиях и новых социальных льготах.
В рамках встреч с коллективами, Мурад Чапаров рассказал о проделанной в 2014 году работе и о планах на следующий год. Директор подчеркнул, что программа капитальных вложений и ремонтов, на которую в текущем году было затрачено 1,5 млд рублей выполнена на 100%, а производственный план выполняется в срок и в намеченных объемах.
Главный инженер предприятия Николай Ковалевский, сделал акцент на проведении серьезной модернизации, которая была проведена в цехе по производству карбамида и на производстве калиевой селитры. Отметил и поблагодарил ремонтные службы за качественно выполненные капитальные ремонты, поздравил всех сотрудников завода с наступающим Новым годом, и пожелал не сбавлять темпов и в следующем году.
Еще одной приятной новостью для всех азотчиков стало объявление о том, что с 1 января изменяется схема доплаты на питание. Теперь она будет включаться в зарплату всем работникам, выходящим в смену. На эти нужды предприятию потребовалось дополнительно более 10 млн рублей.
Заместитель директор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу Жанна Кирпичева, рассказала о важной программе, принятой в филиале «Азот»: «На нашем предприятии вводится в действие новая программа софинансирования ипотечного кредитования сотрудников. Ее действие начнется с 1 января 2015 года, в начале года состоится презентация программы для работников предприятия».
Также Жанна Кирпичева отметила, что накануне прошел уведомительную регистрацию коллективный договор филиала «Азот», заключенный в 2014 году на период 2015 — 2017 гг. Напомним, ежегодная стоимость коллективного договора составляет порядка 120 млн рублей. Эти средства направляются на выплаты и к памятным датам, социальные льготы, гарантии и компенсации, дополнительное медицинское страхование, санаторно-курортное обслуживание и так далее. Действующий коллективный договор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» не однократно был признан одним из лучших в крае.