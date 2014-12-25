На «Азоте» объявили о повышении зарплат и дополнительных премиях

В рамках встреч с коллективами, Мурад Чапаров рассказал о проделанной в 2014 году работе и о планах на следующий год. Директор подчеркнул, что программа капитальных вложений и ремонтов, на которую в текущем году было затрачено 1,5 млд рублей выполнена на 100%, а производственный план выполняется в срок и в намеченных объемах.