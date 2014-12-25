Пермские родители требуют вернуть прежние санитарные нормы содержания в детских садах

Posted 25 декабря 2014, 05:20
Published 25 декабря 2014, 05:20
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Организация «За права детей Пермского края на образование» отправила письмо в Общественный Совет при Министерстве образования в котором говорилось о системных проблемах в системе дошкольного образования.
Письмо было отправлено два месяца назад, однако, по словам председателя организации Натальи Никитиной, никакой реакции не последовало.
Properm.ru приводит текст письма с комментариями без изменений и сокращений.
«Уважаемые дамы и господа!
На основании бесед с родителями, мы провели анализ соотношения площадей групповых комнат в дошкольных организациях и реального количества детей в группах и получили : 30–32 ребенка на площади 60 кв.м. При этом, следует учесть наличие системных проблем с соблюдением санитарных, хозяйственных, организационных условий для детей дошкольного возраста в преобладающем большинстве в дошкольных организаций, связанных, не в последнюю очередь, с недостатком финансирования.
Теперь наложим введение современных требований к организации развивающей и игровой среды, к уровню профессионализма воспитателей, и у нас никак не получается, при таких условиях, сделать вывод о возможности сохранения уровня здоровья, воспитания, обучения детей.
При новых требованиях ФГОС, где говорится об индивидуальном подходе к каждому ребёнку, при количестве 30 детей разработать индивидуальный маршрут и его реализовать, педагогу физически и психологически не возможно.
Видимо, из-за обостренной любви к детям были введены нормативы:
— 2 кв. м на одного ребенка для детей дошкольного возраста, фактически находящегося в группе, и
-2,5 кв. м на ребенка раннего возраста, фактически находящегося в группе. То есть, списочный состав группы может быть безразмерным — лишь бы на момент проверки присутствовало не более 30!
И это вместе с мебелью и игровым оборудованием. Оборудование и мебель оказываются тоже заложниками хитрой фразы «фактически находящегося в группе» и лишают ребенка права на обладание собственным стулом, местом за столом и, главное — собственными постельными принадлежностями — их негде хранить. Имеем по факту неменяющийся постельный комплект, безымянный, переходящий от одного ребенка к другому. Количество раздевальных шкафчиков в раздевалке тоже ограничено и часть детей (пусть переменная) размещает свои вещи в разных вариантах: от «как попало» до «на гвоздике в стене». Данные условия успешно формируют у ребенка чувство ущербности, затаенной обиды или агрессии.
Ни один свод правил не может противоречить существующему закону, но наши СанПиНы давно диктуют учебным организациям КАК и ЧТО воспитывать в ребенке. Поэтому, проще ввести в закон «Об образовании» требование о формировании в детском саду у ребенка чувства ущербности, затаенной обиды и агрессии. А, заодно, снять ответственность с детского сада за:
-не обеспечение полноценного присмотра и ухода,
— не организацию прогулки в должном объеме,
— не создание условий для разнообразной развивающей и игровой деятельности,
— за не обеспечение индивидуального подхода и не реализацию индивидуального маршрута развития для каждого ребенка.
Введение, существующих сегодня, санитарным норм множественно критиковалось специалистами и родителями, но теперь особенно осознается их экономическая и политическая природа: намного легче сделать вид, что подняли заработную плату педагогу, значительно и безнаказанно увеличив нагрузку. Расплачиваться за последствия этой экономики будем здоровьем детей.
Мы не можем не требовать возращения к прежним санитарным нормам, позволяющим решать задачи по здоровьесбережению и здоровьеформированию (и физического, и психологического), позволяющим полноценно решать задачи элементарной гигиены, культуры, образования, способствующим формированию чувства собственного достоинства у всех участников образовательного процесса.
С уважением и надеждой на понимание,
Председатель РОО «За права детей Пермского края на образование»
Наталья Васильевна Никитина»