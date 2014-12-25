Пермские родители требуют вернуть прежние санитарные нормы содержания в детских садах

Ни один свод правил не может противоречить существующему закону, но наши СанПиНы давно диктуют учебным организациям КАК и ЧТО воспитывать в ребенке. Поэтому, проще ввести в закон «Об образовании» требование о формировании в детском саду у ребенка чувства ущербности, затаенной обиды и агрессии. А, заодно, снять ответственность с детского сада за:

-не обеспечение полноценного присмотра и ухода,

— не организацию прогулки в должном объеме,

— не создание условий для разнообразной развивающей и игровой деятельности,

— за не обеспечение индивидуального подхода и не реализацию индивидуального маршрута развития для каждого ребенка.