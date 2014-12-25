Правительство поддержит студентов во время кризиса высокими стипендиями

Posted 25 декабря 2014, 03:37
Published 25 декабря 2014, 03:37
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Минобрнауки предложило правительству России проиндексировать стипендии студентов, пишут «Известия». Эта норма может вступить в силу с 1 сентября 2015 года.
На 18% хотят увеличить стипендии для студентов-хорошистов и отличников, на 20% — для студентов старших курсов, которые имеют достижения в научной, общественной или спортивной областях.
Сейчас минимальная стипендия в вузах составляет 2010 рублей в месяц.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию предложил ввести в России систему грантов для талантливых студентов. Речь шла о сумме в 20 тыс. рублей.