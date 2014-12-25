properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2014, 03:37

Published 25 декабря 2014, 03:37

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Правительство поддержит студентов во время кризиса высокими стипендиями

Правительство поддержит студентов во время кризиса высокими стипендиями

25 декабря 2014, 03:37
Фото: Properm.ru.
Надбавку в 18%—20% получат хорошисты, отличники и талантливые учащиеся вузов.

Минобрнауки предложило правительству России проиндексировать стипендии студентов, пишут «Известия». Эта норма может вступить в силу с 1 сентября 2015 года.

На 18% хотят увеличить стипендии для студентов-хорошистов и отличников, на 20% — для студентов старших курсов, которые имеют достижения в научной, общественной или спортивной областях.

Дмитрия Ливанов, министр образования и науки :— Мы считаем, что уровень стипендиального обеспечения у нас недостаточен. Если мы берем среднюю или минимальную стипендию, то она не устраивает студентов, так как на нее невозможно прожить. В непростой экономической ситуации, которая сейчас складывается, мы предложили правительству проиндексировать стипендиальный фонд на следующий год.

Сейчас минимальная стипендия в вузах составляет 2010 рублей в месяц.

Артем Хромов, уполномоченный по правам студентов :— Я полностью поддерживаю индексацию. Мы прекрасно понимаем, что сложная экономическая ситуация и прыгающий курс валюты и самого рубля сказываются на зарплатах и стипендиях. Если государство нашло возможность проиндексировать стипендии, то это можно только приветствовать.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию предложил ввести в России систему грантов для талантливых студентов. Речь шла о сумме в 20 тыс. рублей.

#Общество#Студенты#Стипендии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика