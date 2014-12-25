properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2014, 08:03

Published 25 декабря 2014, 08:03

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В отношении руководителя Региональной службы по тарифам возбудили уголовное дело

В отношении руководителя Региональной службы по тарифам возбудили уголовное дело

25 декабря 2014, 08:03
Фото: Properm.ru.
Ренат Синкин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Вчера, 24 декабря, следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Рената Синкина пишет «Ъ», ссылаясь на свои источники.

Синкин подозревается в ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
По версии следствия, Синкин фактически руководил ООО «Альянс-Аналитик». Компания занималась экспертизой тарифов, которые ресурсоснабжающие организации разрабатывали для утверждения в региональной службе.

«Если организация хотела утвердить выгодный тариф, им, соответственно, рекомендовали провести там экспертизу, ее стоимость составляла около 1 млн рублей» — цитирует свой источник в правоохранительных органах издание.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика