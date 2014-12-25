В отношении руководителя Региональной службы по тарифам возбудили уголовное дело

Posted 25 декабря 2014, 08:03
Published 25 декабря 2014, 08:03
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Вчера, 24 декабря, следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Рената Синкина пишет «Ъ», ссылаясь на свои источники.
Синкин подозревается в ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
По версии следствия, Синкин фактически руководил ООО «Альянс-Аналитик». Компания занималась экспертизой тарифов, которые ресурсоснабжающие организации разрабатывали для утверждения в региональной службе.
«Если организация хотела утвердить выгодный тариф, им, соответственно, рекомендовали провести там экспертизу, ее стоимость составляла около 1 млн рублей» — цитирует свой источник в правоохранительных органах издание.