В отношении руководителя Региональной службы по тарифам возбудили уголовное дело

Синкин подозревается в ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

По версии следствия, Синкин фактически руководил ООО «Альянс-Аналитик». Компания занималась экспертизой тарифов, которые ресурсоснабжающие организации разрабатывали для утверждения в региональной службе.