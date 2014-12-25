В Перми трамвай воткнулся в подрезавшую его машину

Posted 25 декабря 2014, 08:05
Published 25 декабря 2014, 08:05
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
24 декабря в 18:03 на пересечении улиц Мира и Кавалерийская произошло ДТП с участием трамвая.
«Я ехала мимо около 18.30. Увидела, что столкнулись трамвай и «четырнадцатая». Буксировочный штырь вагона почти полностью вошел в водительскую дверь. Водителя машины я не увидела, надеюсь никто не пострадал», — рассказала корреспонденту Properm.ru очевидец последствий ДТП Екатерина.
В «Пермгорэлектротранс» сообщили, что с легковым автомобилем столкнулся трамвай 11 маршрута.
«При ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля признал свою вину на месте. Участники ДТП разъехались по расписке, которую составил водитель трамвая», — рассказала корреспонденту пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.