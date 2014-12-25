В Перми трамвай воткнулся в подрезавшую его машину

«Я ехала мимо около 18.30. Увидела, что столкнулись трамвай и «четырнадцатая». Буксировочный штырь вагона почти полностью вошел в водительскую дверь. Водителя машины я не увидела, надеюсь никто не пострадал», — рассказала корреспонденту Properm.ru очевидец последствий ДТП Екатерина.