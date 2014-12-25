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Posted 25 декабря 2014, 08:05

Published 25 декабря 2014, 08:05

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В Перми трамвай воткнулся в подрезавшую его машину

В Перми трамвай воткнулся в подрезавшую его машину

25 декабря 2014, 08:05
Фото: Properm.ru.
Водитель автомобиля признал свою вину.

24 декабря в 18:03 на пересечении улиц Мира и Кавалерийская произошло ДТП с участием трамвая.

«Я ехала мимо около 18.30. Увидела, что столкнулись трамвай и «четырнадцатая». Буксировочный штырь вагона почти полностью вошел в водительскую дверь. Водителя машины я не увидела, надеюсь никто не пострадал», — рассказала корреспонденту Properm.ru очевидец последствий ДТП Екатерина.

В «Пермгорэлектротранс» сообщили, что с легковым автомобилем столкнулся трамвай 11 маршрута.

«При ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля признал свою вину на месте. Участники ДТП разъехались по расписке, которую составил водитель трамвая», — рассказала корреспонденту пресс-секретарь «ПГЭТ» Анна Орлова.

#Происшествия#Трамвай
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