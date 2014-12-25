В праздники меняется график работы пермских поликлиник и «горячих телефонов»

Кроме того, будет работать справочная служба о наличии льготных лекарственных препаратов в аптечных учреждениях. 31 декабря проконсультироваться можно с 10:00 до 14:00, 1 января с 14:00 до 18:00, 2 — 11 января с 10:00 до 18:00.