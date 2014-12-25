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Posted 25 декабря 2014, 12:15

Published 25 декабря 2014, 12:15

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

В праздники меняется график работы пермских поликлиник и «горячих телефонов»

В праздники меняется график работы пермских поликлиник и «горячих телефонов»

25 декабря 2014, 12:15
Фото: Properm.ru.
Изменения вносятся на новогодние каникулы - с 1 по 11 января.

С 1 по 11 января 2015 года меняется режим работы поликлиник Пермского края. Все эти дни они не будут работать. Исключением являются 3, 6, 9 января. График будет соответствовать субботе.

Неотложная помощь работает все праздничные дни. Как сообщает краевой минздрав, прием вызовов — с 8.00 до 23.00, обслуживание — с 9.00 до 24.00

В праздничные дни будут работать «горячие телефоны» министерства здравоохранения Пермского края. Сообщения будут записываться на «голосовой ящик» круглосуточно. Рассматриваться специалистами министерства они будут в течение двух дней.

Кроме того, будет работать справочная служба о наличии льготных лекарственных препаратов в аптечных учреждениях. 31 декабря проконсультироваться можно с 10:00 до 14:00, 1 января с 14:00 до 18:00, 2 — 11 января с 10:00 до 18:00.

#Здоровье#Минздрав
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