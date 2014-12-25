В праздники меняется график работы пермских поликлиник и «горячих телефонов»

Posted 25 декабря 2014, 12:15
Published 25 декабря 2014, 12:15
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
С 1 по 11 января 2015 года меняется режим работы поликлиник Пермского края. Все эти дни они не будут работать. Исключением являются 3, 6, 9 января. График будет соответствовать субботе.
Неотложная помощь работает все праздничные дни. Как сообщает краевой минздрав, прием вызовов — с 8.00 до 23.00, обслуживание — с 9.00 до 24.00
В праздничные дни будут работать «горячие телефоны» министерства здравоохранения Пермского края. Сообщения будут записываться на «голосовой ящик» круглосуточно. Рассматриваться специалистами министерства они будут в течение двух дней.
Кроме того, будет работать справочная служба о наличии льготных лекарственных препаратов в аптечных учреждениях. 31 декабря проконсультироваться можно с 10:00 до 14:00, 1 января с 14:00 до 18:00, 2 — 11 января с 10:00 до 18:00.