Водитель снегоуборщика, задавивший студентку, находится под подпиской о невыезде

Posted 25 декабря 2014, 11:27
Published 25 декабря 2014, 11:27
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
По факту гибели 20-летней студентки под колесами снегоуборочной техники возбуждено уголовное дело.
— Уголовное дело было возбуждено по статье 264 Уголовного кодекса. Водитель находится под подпиской о невыезде, — сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Часть 3 статьи 264 звучит как «нарушение лицом, управляющим <...> транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина будет доказана, водителю грозит наказание в виде принудительных работ сроком до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.
За уборку улиц в периметре Комсомольской площади отвечает ООО «Спецмонтаж». У городских властей уже были претензии к этому подрядчику. В конце октября сити-менеджер Дмитрий Самойлов называл тех, кто провинился в некачественной уборке улиц. «Надо запомнить ООО «СпецМонтаж» — Свердловский район. Очень жесткие требования к ним сформулированы», — сказал журналистам глава администрации после разбора полетов.
22 октября около 11.30 на ул. Закамская произошел подобный случай, к счастью никто не погиб. Водитель снегоуборочной машины не увидел женщину, которая шла вдоль обочины дороги. Когда она начала переходить проезжую часть, ее задело ковшом. Пешеход была госпитализирована в больницу с травмами ног.