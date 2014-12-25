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Posted 25 декабря 2014, 11:27

Published 25 декабря 2014, 11:27

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Водитель снегоуборщика, задавивший студентку, находится под подпиской о невыезде

Водитель снегоуборщика, задавивший студентку, находится под подпиской о невыезде

25 декабря 2014, 11:27
Фото: Properm.ru.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК - «нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

По факту гибели 20-летней студентки под колесами снегоуборочной техники возбуждено уголовное дело.

— Уголовное дело было возбуждено по статье 264 Уголовного кодекса. Водитель находится под подпиской о невыезде, — сообщили корреспонденту Properm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Часть 3 статьи 264 звучит как «нарушение лицом, управляющим <...> транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина будет доказана, водителю грозит наказание в виде принудительных работ сроком до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

За уборку улиц в периметре Комсомольской площади отвечает ООО «Спецмонтаж». У городских властей уже были претензии к этому подрядчику. В конце октября сити-менеджер Дмитрий Самойлов называл тех, кто провинился в некачественной уборке улиц. «Надо запомнить ООО «СпецМонтаж» — Свердловский район. Очень жесткие требования к ним сформулированы», — сказал журналистам глава администрации после разбора полетов.

Напомним, трагедия произошла 21 декабря в 14:45 на Комсомольской площади. Девушка ждала зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. По неподвержденным данным, она стояла на краю проезжей части. Снегоуборочная машина задавила ее, двигаясь задним ходом. Студентка погибла на месте происшествия.

22 октября около 11.30 на ул. Закамская произошел подобный случай, к счастью никто не погиб. Водитель снегоуборочной машины не увидел женщину, которая шла вдоль обочины дороги. Когда она начала переходить проезжую часть, ее задело ковшом. Пешеход была госпитализирована в больницу с травмами ног.

#Происшествия#Снегоуборочная техника
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