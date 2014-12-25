Водитель снегоуборщика, задавивший студентку, находится под подпиской о невыезде

Часть 3 статьи 264 звучит как «нарушение лицом, управляющим <...> транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина будет доказана, водителю грозит наказание в виде принудительных работ сроком до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.