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Posted 25 декабря 2014, 03:18

Published 25 декабря 2014, 03:18

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Завтра будет лучше, чем вчера: большинство россиян ожидает, что 2015 год будет удачным

Завтра будет лучше, чем вчера: большинство россиян ожидает, что 2015 год будет удачным

25 декабря 2014, 03:18
Фото: Properm.ru.
К такому выводу пришли социологи в результате опроса населения.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в стране, уходящий 2014 год россияне провожают с небывалым позитивным настроением. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1,6 тыс. человек Всероссийским фондом исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство жителей страны ожидает, что следующий год будет удачным как для них самих, так и для страны в целом. В преддверии 2015 года в хорошем расположении духа пребывает 41% опрошенных. Еще 45% не испытывают ни радости, ни грусти. И всего 10% опрошенных настроены пессимистично и не ждут в будущем ничего хорошего.

Что касается уходящего года, по данным ВЦИОМ, 54% жителей РФ считает, что в целом уходящий год был хорошим. А для 5% опрошенных — даже удачным. Различными трудностями 2014 год запомнился 33% населения, а 6% и вовсе назвали год лошади очень тяжелым.

#Общество#Статистика
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