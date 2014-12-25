Завтра будет лучше, чем вчера: большинство россиян ожидает, что 2015 год будет удачным

Большинство жителей страны ожидает, что следующий год будет удачным как для них самих, так и для страны в целом. В преддверии 2015 года в хорошем расположении духа пребывает 41% опрошенных. Еще 45% не испытывают ни радости, ни грусти. И всего 10% опрошенных настроены пессимистично и не ждут в будущем ничего хорошего.