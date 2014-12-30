«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» организовал для детей Индустриального района новогодний благотворительный праздник

Тем временем, сказка продолжалась: команда отважных Лукодеев пробиралась среди леса и поля к избе бабы Яги. «Через речку мы пройдем и к злодеям попадем. Кощея победим, бабу ёжку — вместе с ним, яйцо на дереве найдем и Дед Мороза мы спасем!» — припевали герои.