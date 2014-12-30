«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» организовал для детей Индустриального района новогодний благотворительный праздник

Posted 30 декабря 2014, 08:00
Published 30 декабря 2014, 08:00
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Уже несколько лет в декабре предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» организует новогодний праздник для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.
В новогоднем представлении для юных гостей участвовали студенты краевого колледжа искусств и культуры. Начинающие артисты разыграли на сцене сказку о том, как команда Лукодеев спасает Деда Мороза из плена злой Бабы Яги и Кощея.
«Все ребята веселятся, дружно водят хоровод, потому что нынче праздник. Что за праздник?» — загадывают загадку ребятам актеры. — «Новый год!» — кричит зал. «Он пришел нежданно, удивил нас всех. Для ребят желанный, белый-белый…?» - «Снег! » — опять не растерялись юные зрители.
Во время шоу артисты занимали гостей играми. Особенно по нраву юным зрителям пришлась игра надувными мячами.
Тем временем, сказка продолжалась: команда отважных Лукодеев пробиралась среди леса и поля к избе бабы Яги. «Через речку мы пройдем и к злодеям попадем. Кощея победим, бабу ёжку — вместе с ним, яйцо на дереве найдем и Дед Мороза мы спасем!» — припевали герои.
Отыскав в лесной чаще бабу Ягу и Кощея, Лукодеи применили свою суперсилу. Злодеи вдруг стали добрыми и отпустили Деда Мороза дарить радость детям.
Юные зрители настолько увлеклись ярким действом, что, казалось, на сцене не сказка, а реальность.
Когда сказка закончилась, артисты заняли детей «зимними уроками»: ребята и пели, и плясали, и повторяли различные движения за заводными дядями и тетями в разноцветных костюмах.
Лариса Ермакова, заместитель главы администрации Индустриального района Перми: