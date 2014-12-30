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Posted 30 декабря 2014, 13:21

Published 30 декабря 2014, 13:21

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Пара «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» признана самой артистичной на конкурсе «Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ-2014»

Пара «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» признана самой артистичной на конкурсе «Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ-2014»

30 декабря 2014, 13:21
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Традиционный региональный корпоративный конкурс «Мистер и Мисс «ЛУКОЙЛ» - 2014» прошел во Дворце культуры им.Ю.А.Гагарина.

В этом году в состязании приняли участие сотрудники десяти организаций группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края. На этот раз от участников требовалось точно попасть в образы прошлых лет, создав пародии на звезд 90-х.

Защищать честь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выпало молодым специалистам — бойцу газоспасательного отряда Александру Кустову и инженеру-конструктору Ксении Пономаревой. Конкурсанты примерили на себя образы бурундучка Чипа и мышки-изобретательницы Гаечки, знакомых каждому по «диснеевскому» мультфильму «Чип и Дейл».

Поддержка у ребят была яркая и громная! Коллеги Ксении и Саши нарядились в спортивные костюмы, лосины, мини-юбки и разукрасились поярче. Все, как в «лихих 90-х»!

Соперники Ксении и Александра подготовились к первому этапу конкурса не менее тщательно. Анна Шестовская и Антон Константинов из ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» настолько были схожи с реальными звездами, что зал узнал их даже без представления.

В зрительном зале не было свободных мест, ведь все организации группы «ЛУКОЙЛ» хотели поддержать свою команду. Болельщики заготовили множество речевок, вооружились свистками и хлопушками. На самую громкую и подготовленную группу поддержки жюри тоже обращало внимание.

Во время выступления следующей пары зрители словно оказались в эфире популярного телешоу 90-х «Что? Где? Когда?». За столом знатоков — команда ОАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которой предстояло отгадать вопрос телезрителя про пермскую нефть.

Следующая пара заразила зал рок-н-роллом, представив на сцене пародию на выступлениелидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и певицы Юлии Коган.

Некоторые вопросы были настолько сложными, что без помощи зала командам было никуда. Несмотря на запреты ведущего, болельщики шептали подсказки из зала.

Напоследок всем участникам предстояло показать себя в танце. Музыкальный номер также должен был соответствовать тематике 90-х годов.

Когда жюри начало подводить итоги конкурса, на сцену вышел заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» по персоналу и административным вопросам Андрей Хаждогов, который внимательно наблюдал за номерами выступающих.

Андрей Хаждогов: Каждый из вас был оригинален. Все выступления были неожиданны для нас, ведь мы понимаем, что времени на подготовку было немного. От лица всех зрителей скажу: все то, что вы сделали, — талантливо, красиво и просто здорово!

Решение членам жюри далось нелегко: определить лучших из лучших практически невозможно. Все основательно готовились к конкурсу, подбирали костюмы, дни напролет репетировали. Победу одержала команда предприятия «ЛУКОЙЛ-Информ». Команде ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез» достался титул «Мистер и мисс артистичность».

Александр Кустов, мистер артистичность: Было очень тяжело, потому что мы начали репетировать позже остальных пар, за две недели до конкурса. Мы рады, что побывали на этом конкурсе, показали, что мы можем, посмотрели на других. Ребята, которые заняли первое место, действительно достойны этого!
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