Пара «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» признана самой артистичной на конкурсе «Мистер и Мисс ЛУКОЙЛ-2014»

Posted 30 декабря 2014, 13:21
Published 30 декабря 2014, 13:21
Modified 2 марта 2023, 16:53
Updated 2 марта 2023, 16:53
В этом году в состязании приняли участие сотрудники десяти организаций группы «ЛУКОЙЛ» Пермского края. На этот раз от участников требовалось точно попасть в образы прошлых лет, создав пародии на звезд 90-х.
Защищать честь ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» выпало молодым специалистам — бойцу газоспасательного отряда Александру Кустову и инженеру-конструктору Ксении Пономаревой. Конкурсанты примерили на себя образы бурундучка Чипа и мышки-изобретательницы Гаечки, знакомых каждому по «диснеевскому» мультфильму «Чип и Дейл».
Поддержка у ребят была яркая и громная! Коллеги Ксении и Саши нарядились в спортивные костюмы, лосины, мини-юбки и разукрасились поярче. Все, как в «лихих 90-х»!
Соперники Ксении и Александра подготовились к первому этапу конкурса не менее тщательно. Анна Шестовская и Антон Константинов из ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» настолько были схожи с реальными звездами, что зал узнал их даже без представления.
В зрительном зале не было свободных мест, ведь все организации группы «ЛУКОЙЛ» хотели поддержать свою команду. Болельщики заготовили множество речевок, вооружились свистками и хлопушками. На самую громкую и подготовленную группу поддержки жюри тоже обращало внимание.
Во время выступления следующей пары зрители словно оказались в эфире популярного телешоу 90-х «Что? Где? Когда?». За столом знатоков — команда ОАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которой предстояло отгадать вопрос телезрителя про пермскую нефть.
Следующая пара заразила зал рок-н-роллом, представив на сцене пародию на выступлениелидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и певицы Юлии Коган.
Некоторые вопросы были настолько сложными, что без помощи зала командам было никуда. Несмотря на запреты ведущего, болельщики шептали подсказки из зала.
Напоследок всем участникам предстояло показать себя в танце. Музыкальный номер также должен был соответствовать тематике 90-х годов.
Когда жюри начало подводить итоги конкурса, на сцену вышел заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» по персоналу и административным вопросам Андрей Хаждогов, который внимательно наблюдал за номерами выступающих.
Решение членам жюри далось нелегко: определить лучших из лучших практически невозможно. Все основательно готовились к конкурсу, подбирали костюмы, дни напролет репетировали. Победу одержала команда предприятия «ЛУКОЙЛ-Информ». Команде ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез» достался титул «Мистер и мисс артистичность».