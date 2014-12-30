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Posted 30 декабря 2014, 06:23

Published 30 декабря 2014, 06:23

Modified 2 марта 2023, 16:52

Updated 2 марта 2023, 16:52

Школьники Индустриального района заботятся о птицах и белочках Черняевского леса

Школьники Индустриального района заботятся о птицах и белочках Черняевского леса

30 декабря 2014, 06:23
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвело итоги восьмого конкурса школьных экологических проектов «Пермь-мастерская будущего», который проводится в Индустриальном районе.

Завершился конкурс экологическим КВН во Дворце культуры им. Ю.А.Гагарина, а затем юные экологи из школы № 132 собрались в Черняевском лесу, чтобы соорудить новогодний подарок для его обитателей. Они украсили ёлки съедобными «игрушками» - печеньями, вафлями, сухофруктами…

Участники этой экологической вылазки встретились перед входом на «Экологическую тропу». Там их уже ждал главный зимний персонаж - Дед Мороз. А вместе с ним — инициаторы предновогодней акции директор школы № 132 Лариса Рябова и учитель биологии и экологии школы Валентина Буравлева.

Валентина Буравлева, учитель биологии и экологии школы №132:— Нам пришла идея на экологической тропе организовать своеобразную елочку, на которую можно повесить полностью съедобные новогодние игрушки, чтобы была польза для птиц и животных. Вместе с нашими друзьями, специалистами предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», мы объявили городской конкурс. В нем приняли участие более ста человек, были даже семейные работы. Теперь можно сказать, что у нас все получилось!

Школьники делали кормушки из хлеба, сала, семечек. Необычными получились ежики из теста с семечками, гирлянды из съедобных звездочек-колокольчиков.

Света Локтева, участница конкурса:Мы делали кормушку из семечек, бисквитных коржей и вафельных коржей. Мы обмазывали их глазурью из ванили и белка и накладывали посыпку. Получается, сделали тортик.
Лариса Рябова, директор школы №132:Когда я сама была ученицей начальных классов, я тоже украшала елочку и мы проводили праздник на нашей экологической тропе. Мы решили возобновить эту традицию. Откликнулись ребята из разных школ и мне очень приятно, что таким образом школьники выражают свою любовь к природе.

После награждения ребята вместе с сотрудником Черняевского лесничества Вадимом Саначевым отправились развешивать кормушки на ветки деревьев.

Валентина Буравлева:Наша экологическая тропа называется «Дорога домой». Почему? Да потому, что мы стали далеки от природы. Теперь наша задача к ней вернуться. Дома мы не мусорим, не портим интерьер. Так и здесь, в лесу, мы должны вести себя как дома. Кормовую базу мы продумывали для разных гостей. Например, здесь огромное количество белок, для них мы запасли орешки... Ребята на протяжении всей зимы будут приходить на экотропу и обновлять кормушки, чтобы всем птичкам и белкам было сытно и радостно.
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