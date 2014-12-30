Школьники Индустриального района заботятся о птицах и белочках Черняевского леса

Завершился конкурс экологическим КВН во Дворце культуры им. Ю.А.Гагарина, а затем юные экологи из школы № 132 собрались в Черняевском лесу, чтобы соорудить новогодний подарок для его обитателей. Они украсили ёлки съедобными «игрушками» - печеньями, вафлями, сухофруктами…