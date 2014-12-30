Школьники Индустриального района заботятся о птицах и белочках Черняевского леса

Posted 30 декабря 2014, 06:23
Published 30 декабря 2014, 06:23
Modified 2 марта 2023, 16:52
Updated 2 марта 2023, 16:52
Завершился конкурс экологическим КВН во Дворце культуры им. Ю.А.Гагарина, а затем юные экологи из школы № 132 собрались в Черняевском лесу, чтобы соорудить новогодний подарок для его обитателей. Они украсили ёлки съедобными «игрушками» - печеньями, вафлями, сухофруктами…
Участники этой экологической вылазки встретились перед входом на «Экологическую тропу». Там их уже ждал главный зимний персонаж - Дед Мороз. А вместе с ним — инициаторы предновогодней акции директор школы № 132 Лариса Рябова и учитель биологии и экологии школы Валентина Буравлева.
Школьники делали кормушки из хлеба, сала, семечек. Необычными получились ежики из теста с семечками, гирлянды из съедобных звездочек-колокольчиков.
После награждения ребята вместе с сотрудником Черняевского лесничества Вадимом Саначевым отправились развешивать кормушки на ветки деревьев.