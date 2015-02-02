properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2015,, 14:08

Published 2 февраля 2015,, 14:08

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Питерские лесбиянки устроили фотосессию на фоне гомофоба всея Руси Виталия Милонова

2 февраля 2015, 14:08
Представительницы ЛГБТ*-движения и депутат волею судеб оказались на борту одного самолета.

Две представительницы ЛГБТ-сообщества сфотографировались целующимися на фоне главного российского гомофоба — петербургского депутата Виталия Милонова.

Фотографии в социальной сети разместила Ксения Infinity, владелица питерского лесби-клуба Infinity. По ее словам, с Милоновым она и ее подруги летели в одном самолете из Москвы в Санкт-Петербург.

 

Ксения Infinity, ЛГБТ-активистка: — Это правда Милонов! Волею судеб его посадили на следующий ряд. Летели мы из Москвы в Петербург. Сам Милонов нам ничего не сказал. Мы устроили фотосессию на его фоне, когда он это заметил, прикрылся планшетом. Мы очень счастливы. Он, наверное, не очень. Да и пофиг!

 

Милонов уже прокомментировал эти фотографии. Он рассказал агентству FlashNord, что снимок был сделан в субботу, 31 января.

 

Заголовок цитаты: — Эти сумасшедшие дуры оказались смелыми, что покривлялись, сделали фотографию и тут же убежали в конец самолета, где и просидели, не высовываясь, до конца полета. Если бы увидел, выгнал бы их из самолета.

 

Напомним, что Виталий Милонов приобрел скандальную известность благодаря своей яростной гомофобии. Он известен как православный активист, который выступал против преподавания в школах теории Чарльза Дарвина, а также за возвращение черно-желто-белого имперского триколора, хотел ввести штрафы за поддельные аккаунты в соцсетях и создать «полицию нравов».

* Движение признано экстремистским в России.

#Общество#Милонов
Подпишитесь
Сотни жителей Осинского округа остались без воды из-за коммунальной аварии
Сегодня, 13:02
Из общественного туалета в пермском ЦУМе сделают вход в ТЦ
Сегодня, 08:48
В Чайковском перенесли командную гонку Чемпионата России по биатлону
Сегодня, 10:38
Как продлить новогоднее настроение? Топ очевидных (и не очень) фильмов на всю неделю
Сегодня, 04:00
Пермяк Денис Галицкий судится из-за отсутствия подробностей о запрете движения ЛГБТ*
Сегодня, 09:16
СК проводит проверку из-за смерти семимесячного ребенка в поезде в Пермском крае
Сегодня, 08:10