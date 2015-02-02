Питерские лесбиянки устроили фотосессию на фоне гомофоба всея Руси Виталия Милонова

Напомним, что Виталий Милонов приобрел скандальную известность благодаря своей яростной гомофобии. Он известен как православный активист, который выступал против преподавания в школах теории Чарльза Дарвина, а также за возвращение черно-желто-белого имперского триколора, хотел ввести штрафы за поддельные аккаунты в соцсетях и создать «полицию нравов».