Питерские лесбиянки устроили фотосессию на фоне гомофоба всея Руси Виталия Милонова

Posted 2 февраля 2015,, 14:08
Published 2 февраля 2015,, 14:08
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Две представительницы ЛГБТ-сообщества сфотографировались целующимися на фоне главного российского гомофоба — петербургского депутата Виталия Милонова.
Фотографии в социальной сети разместила Ксения Infinity, владелица питерского лесби-клуба Infinity. По ее словам, с Милоновым она и ее подруги летели в одном самолете из Москвы в Санкт-Петербург.
Милонов уже прокомментировал эти фотографии. Он рассказал агентству FlashNord, что снимок был сделан в субботу, 31 января.
Напомним, что Виталий Милонов приобрел скандальную известность благодаря своей яростной гомофобии. Он известен как православный активист, который выступал против преподавания в школах теории Чарльза Дарвина, а также за возвращение черно-желто-белого имперского триколора, хотел ввести штрафы за поддельные аккаунты в соцсетях и создать «полицию нравов».
* Движение признано экстремистским в России.