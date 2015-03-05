На презентации кукол «Вуду-Майдан»: Если есть ненависть к человеку, почему бы и нет?

Алина Львова: И мы увидели это как пермский телеканал. Нас это очень заинтересовало и зацепило. Мы люди абсолютно адекватные, об этом надо заявить. Весь этот стеб, вся эта игра — это попытка показать политикам, которые все это заварили… Понятно, что все, что произошло на Украине, все эти жертвы с обеих сторон, это не смешно. Это огромная трагедия. Но то, что сейчас происходит, как развиваются события — это настоящий цирк. Прошли вторые переговоры, второй раз нарушено перемирие. Это цирк. Это представление. И в формате этого представления мы хотим показать, что у них не получится повторить сценарий оранжевой революции в России. Я всех призываю — хватит серьезно смотреть на этих людей. Хватит помогать им, занимать позицию безобъективной и хаотичной критики действующих властей.