На презентации кукол «Вуду-Майдан»: Если есть ненависть к человеку, почему бы и нет?

Posted 5 марта 2015, 11:45
Published 5 марта 2015, 11:45
Modified 9 января, 13:57
Updated 9 января, 13:57
Сегодня, 5 марта, в пресс-центре интернет-портала 59.ru прошла презентация кукол «Вуду-Майдан». Организаторы скандальной акции — главный редактор телеканала «УралИнформ ТВ» Алина Львова, и активисты «Пермского Антимайдана» Анна Вагина и Алексей Бородин — разложили на столе оранжевых кукол и наклейки с изображениями американских и европейских политиков — Барака Обамы, Джон Маккейна, Петра Порошенко, Джона Керри, Виктории Нуланд, Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Рядом инструкция по использованию с иголками.
— Не деритесь, честное слово, — попросил главный редактор 59.ru Олег Коневских, уходя из зала. — На белых стенах кровь плохо выглядит.
Все вяло посмеялись. Пресс-конференция началась.
Алина Львова, главный редактор телеканала «УралИнформ ТВ»: Вот он, собственно, наш главный герой. Кукла «Вуду-Майдан». Выпущена она по мотивам акции, которую ребята (активисты движения «пермский антимайдан» — Properm.ru) провели в Москве во время шествия, посвященного году госпереворота на Украине. Кукла поставляется в мешочке, на котором будет красиво вышито «вуду майдан пермь».
В мешочке вот эта кукла, инструкция с набором из пяти иголок. Для тех, кто не знает, что с этим делать. И для тех, у кого есть личные счеты — персонализация персонажей, которые, на наш взгляд, стоят за госпереворотом на Украине и не только — за рядом оранжевых революций.
Соответственно, вот так это будет поставляться. Реализовываться будет через интернет-магазины. Цену мы пока назвали 1000 рублей. Деньги планируем перечислить в фонды помощи Новороссии.
Алексей Бородин: Я учусь в медицинском университете, и мы с Анной (Анной Вагиной — Properm.ru) активисты. Ну, на парах и в другое время я эту акцию видел в интернете. И мы решили скооперироваться, так как нам, как бы, не все равно. И вы хотели показать и заявить о себе.
В свободное от учебы время мы с Анной придумали феерию. Берем человека, называем его «майдан». Разрезаем его, туда кладем флаги американские, фальшивые доллары, фотографии детей погибших в Новороссии, и такую постановку мы решили поставить в Москве. Это прошло удачно, и об этой феерии очень много кто написал.
Алина Львова: И мы увидели это как пермский телеканал. Нас это очень заинтересовало и зацепило. Мы люди абсолютно адекватные, об этом надо заявить. Весь этот стеб, вся эта игра — это попытка показать политикам, которые все это заварили… Понятно, что все, что произошло на Украине, все эти жертвы с обеих сторон, это не смешно. Это огромная трагедия. Но то, что сейчас происходит, как развиваются события — это настоящий цирк. Прошли вторые переговоры, второй раз нарушено перемирие. Это цирк. Это представление. И в формате этого представления мы хотим показать, что у них не получится повторить сценарий оранжевой революции в России. Я всех призываю — хватит серьезно смотреть на этих людей. Хватит помогать им, занимать позицию безобъективной и хаотичной критики действующих властей.
Юрий Куроптев, 59.ru: Несмотря на то, что вы сказали, что вы адекватные люди, есть ощущение некой неадекватности. Откуда вы деньги взяли на акцию?
Алина Львова: Вот конкретно это шьем за счет Уралинформ. Это не сильно дорогое удовольствие.
Юрий Куроптев: Это инвестиции телекомпании Уралинформ ТВ?
Алина Львова: Если это можно назвать инвестициями. (Смеется).
Юрий Куроптев: Во сколько это все удовольствие обошлось?
Алина Львова: Мы заказали 20 кукол. Это стоило порядка 4000 рублей. Плюс бумага и иголки, это уже карманные расходы.
Юрий Куроптев: Есть желающие приобрести?
Алина Львова: Вчера это только вышло в паблик, желающие получить этот подарок уже есть.
Юрий Куроптев: Вы главный редактор телекомпании. Вы делаете сейчас политические заявления. С моей точки зрения, вы занимаетесь политической деятельностью. Как это соотносится с кодексом журналиста — стоять над схваткой и отражать объективно информацию?
Алина Львова: Я верю в закон о СМИ, который разрешает журналисту иметь собственное мнение.
Юрий Куроптев: В связи с убийством Бориса Немцова, Путин сделал заявление, что не надо запускать разжигание ненависти в обществе. Несмотря на то, что вы сказали, что это стеб, мне кажется, что акция разжигает ненависть и поляризует общество.
Алина Львова: Я перевожу это в шутку. Это ваше личное предприятие, я воспринимаю это по иному.
Юрий Куроптев: Да, мне не смешно.
Алина Львова: Если бы что-то подобное сделали люди, называющие себя внесистемной оппозицией, и если бы здесь появились лица совсем других персонажей, им бы рукоплескали, и ни у кого бы не было сомнений в том, что эта акция адекватная очень позитивная, и направленная на доброе и вечное.
Газета «За человека», Пермский региональный правозащитный центр: Если правозащитный, не значит антипатриотический. У меня вопрос к активистам движения «Антимайдан Пермь». Николай Стариков заявил, что у организации «Антимайдан» нет регионального течения. И они опасаются их заводить, потому что опасаются провокаций. Как вы думаете, если вы себя назвали «Антимайдан Пермь», не воспримет ли московский «Антимайдан» вашу акцию как провокацию? Лучшей дискредитации патриотического движения России просто невозможно придумать. Вы позорите не только Пермь, вы позорите Россию. Одно дело труп майдана, безличный. Другое дело конкретные люди, которых знает весь мир. Я не питаю к ним никаких чувств, но иголки втыкать это уже за гранью человечности и порядочности.
(Алине Львовой) Вы показали себя морально незрелой. Может ли морально незрелый человек возглавлять СМИ, телеканал?
(Алексею Бородину): Вы, как медик, считаете нормально?
Алексей Бородин: Я, как медик, считаю, ну вот вы сказали, что это жестоко для человека. Для каждого это на самом деле игра, и не обязательно клеить какое-то лицо к голове и втыкать иголки. Это, грубо говоря, игра. Если есть какая-то ненависть к человеку, то почему бы и нет?
Газета «За человека»: Вы считаете, это действие вписывается в моральные нормы? Подстрекательство к агрессивным действиям пермяков, которые никогда какой-то неадекватностью не отличались.
Алина Львова: Я не считаю, что это кого-то к чему-то подстрекает.
Валентина Метликина, корреспондент телекомпании «УралИнформ ТВ»: Можно сказать, что это не очень дешевое удовольствие 1000 рублей за куклу. Кто будет покупателем?
Алина Львова: 1000 рулей это не такие уж большие деньги. Если люди приезжают на чемпионат и покупают там сувенирную продукцию, которая стоит в 3–4 раза дороже, им по карману. Кто захочет купить, тот купит. Мы не рассчитываем на большой спрос.
Михаил Данилович, «Эхо Перми»: Вы говорите, что хотите помогать детям. Есть какие-то договоренности с конкретными фондами. Вы знаете, куда именно и кому именно вы эти деньги отдадите?
Алина Львова: Мы посмотрели, какие фонды существуют, а дальше это будет зависеть от того, какую сумму мы соберем. Если будут совсем смешные деньги, то, значит, будем доставать из своих карманов и отправлять предметами. Если соберется приличная сумма, посмотрим, перечислим. Мы пока не знаем, сколько продлится акция. С конкретным фондом договоренностей нет.
Павел Гурьянов, «Суть времени», Пермь: Предыдущую акцию в том числе транслировали ведущие СМИ запада. Они использовали ее как элемент антироссийской пропаганды. В свете того, что — «смотрите, какие россияне агрессивные, какие неадекватные». Вы хотите помочь детям. Не думаете ли вы, что новая акция обернется новыми санкциями против России и против Донбасса, ухудшит их положение?
Анна Вагина: Я считаю, наша акция не будет негативно сказываться на России и на отношении к России и к Донецкой и Луганской республиках.
Павел Гурьянов: Уже сказалась.
Алина Львова: Говорить о том, что, вот мы это делаем, а на западе этого не делают. 2008 год, судебный процесс на президентом Франции. Куклы вуду не были сняты с продажи, причем конкретные куклы вуду президента Франции.
Вероника Свизева, 59.ru: Какова лично ваша реакция на то, что фотографию вас или вашего родственника наклеить на куклу вуду и издеваться.
Алина Львова: Может быть это и делают. Пока не ощущала, потому что не верю в темные силы и черную магию.
Павел Гурьянов: Члены движения состоят в политических партиях и движениях? КПРФ, «Единая Россия», «Молодая гвардия»?
Алексей Бородин: Нет, мы обычные студенты.
Алина Львова: Ну как, Анна в молодежном парламенте.
Анна Вагина: Нет, я в молодежном совете при Пермской городской думе. Но это никак не связано с мой политической деятельностью.
Павел Гурьянов: Вы не считаете, что это отбрасывает тень на вашу будущую политическую деятельность?
Анна Вагина: Нет.
Павел Гурьянов: У вас будут другие политические акции?
Алина Львова: Мы только эту начали (смеется). У меня один приятель находится в ополчении в Новороссии. Одну из кукол я планирую передать ему.
У нас есть последний пункт в инструкции для тех, кто эту куклу приобретет — сфотографироваться с ней, сделать сэлфик, по русски это называют самострел, и разместить в интернете с хэштэгами #вуду», #вуду-майдан, в английском и русском написании, #антимайдан, #обама, #порошенко.
Были бы мы оппозицией, либералами, про нас бы сказали, что мы свободные художники, это креативная акция и мы тем самым то-то, то-то, то-то.
Ну что, пойдем работать?