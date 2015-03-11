Пермь златоглавая. Как церковь храмы возвращала

Posted 11 марта 2015, 04:00
Published 11 марта 2015, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:00
Updated 2 марта 2023, 17:00
В конце февраля 2015 года Пермская епархия обратилась в теруправление Росимущества с намерением вернуть два здания, которые сейчас принадлежат пермским вузам. Речь шла о передаче части помещений Пермской сельхозакадемии, где до 1917 года располагалась церковь св. Николая Чудотворца и св. мученицы царицы Александры, а также одного из зданий Пермской академии искусства и культуры, где до революции находилось духовное училище.
Возвращение церковного имущества — процесс долгий и неоднозначный. На территории Перми он, вопреки расхожему мнению, начался не сейчас, не после закона, подписанного Дмитрием Медведевым, и даже не в 90-ые. Мы решили вспомнить как церковь в Перми храмы возвращала, и, конечно же, как она их лишалась.
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Пермь не стала исключением. Например, Феодосьевская церковь, закрытая в 30-е годы прошлого века, была отдана под общежитие, позже — под хлебозавод. В предперестроечные годы у нее были все шансы стать органным залом.
После революции 1917 года часть церквей закрыли, имущество объявили народным достоянием. Самые тяжелые времена для пермского духовенства наступили в 30-е годы 20 века. В это время были закрыты Петропавловский Собор, Феодосьевская церковь, а в здании Спасо-Преображенского собора разместилась картинная галерея. На Архиерейском кладбище была введена непомерно высокая плата за сохранение надгробий. Через некоторое время территория кладбища была закреплена за краеведческим музеем и в 1931 году все надгробия снесли, а место отвели под пермский зоосад.
В 40-е церковь запустила обратный процесс. В 1942 году верующим была передана Всехсвятская церковь (ул. Тихая, 23), а в 1944 году Свято-Троицкий кафедральный собор (Слудская церковь) был передан церкви и освящен епископом Александром (Толстопятовым).
Вторая волна возвращений пришлась на конец 80-х — начало 90-х. Власть в стране менялась, вместе с ней менялось и положение церкви. В конце октября 1990 года Верховный Совет РСФСР признал декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» утратившим силу.
В Перми в 90-е РПЦ вернула себе Феодосьевскую церковь (в 1991 году она вновь открыла свои двери для верующих) и полуразрушенную Свято-Троицкую церковь (Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря).
Cо второй половины 00-х процесс возвращения церковного имущества для многих превратился в головную боль. Согласно закону, который Медведев подписал в конце 2010 года, религиозная организация может послать запрос в Росимущество, заявив о своем намерении вернуть то или иное здание в собственность. Агентство в течение месяца должно рассмотреть этот запрос. Если оснований для отказа нет, упомянутое государственное или муниципальное имущество не более чем через шесть лет должно быть передано религиозной организации.
Под бурные споры, возмущение студентов и преподавателей, верующим вернули Церковь Рождества Богородицы, где раньше находился главный корпус Пермской фармакадемии. Следом Пермский краеведческий музей переехал в «Дом Мешкова».
Как сообщили Properm.ru в администрации Перми, только за последние пять лет русской православной церкви на территории краевого центра было передано в собственность 48 объектов недвижимости. Еще одно здание по адресу: ул. Суперфосфатная, 8, было передан в безвозмездное пользование учреждению с витиеватым названием «Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы города Перми (Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
За то же время из краевой собственности церкви было передано около двух десятков зданий и помещений в собственность или безвозмездное пользование. Кроме того, РПЦ отдали три земельных участка общей площадью в 4106,97 кв.м, сообщили Properm.ru в администрации губернатора Пермского края.
Пожалуй, самыми «долгоиграющими» и резонансными проектами стали возвращение Пермской епархии территории Архиерейского кладбища, где сейчас располагается Пермский зоопарк и здания Спасо-Преображенского собора, которое занято Пермской художественной галереей.
Стоит отметить, что ни тот, ни другой вопрос нельзя назвать решенным до конца. Если говорить о новом помещении для галереи, то проектов было много. Начиная с проекта галереи, разработанного Петером Цумтором, заканчивая предложением о размещении ее в здании речного вокзала. Сейчас краевые власти договорились с собственниками помещений бывшего ракетного училища на Окулова, 4 о выкупе недвижимости под размещение галереи. В конце 2014 года министр культуры Пермского края Игорь Гладнев заявил, что краевые власти договорились с пермской епархией о продлении срока договора безвозмездного пользования зданием Кафедрального собора Пермской художественной галереи. Галерея получила очередную отсрочку.
С переездом зоопарка все складывается гораздо хуже. Участок на Братской, 100, где изначально предполагалось строительство нового зверинца, городские власти выставили на продажу. Этим шагом краевые власти как бы говорят общественности и прокуратуре — вопрос с переездом зоопарка в Черняевский лес решен. Новый зоопарк должен появиться в Перми в 2017 году — озвучил очередную дату заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев. Несмотря на запрет природоохранной прокуратуры и возмущения общественности, зоопарк должен появиться именно в Черняевском лесу, другого места после продажи участка на Братской просто не остается.
На этом процесс возвращения церковного имущества не закончился. Сейчас епархия пытается вернуть себе два помещения пермских вузов: Сельхозакадемии и ПГАИК. По последнему объекту епархия уже получила отказ. Однако сдаваться церковники не намерены.