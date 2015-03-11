Пермь златоглавая. Как церковь храмы возвращала

Cо второй половины 00-х процесс возвращения церковного имущества для многих превратился в головную боль. Согласно закону, который Медведев подписал в конце 2010 года, религиозная организация может послать запрос в Росимущество, заявив о своем намерении вернуть то или иное здание в собственность. Агентство в течение месяца должно рассмотреть этот запрос. Если оснований для отказа нет, упомянутое государственное или муниципальное имущество не более чем через шесть лет должно быть передано религиозной организации.