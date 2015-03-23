Облава в Березниках: «Нас 15, их 150. Некоторые курили в тот же день»

«Со стороны наркоторговцев было 150 человек, собрали их просто — друзья позвали друзей вступиться за друзей — как это обычно происходит, — рассказал Properm.ru Леонид Королевский. — От нас было 15 человек. В итоге было задержано около 120 сторонников наркоторговцев. Сейчас их всех отпустили, несовершеннолетние попали на учет полиции, совершеннолетним грозит административное наказание, многие из них курили (наркотики — Properm.ru) в тот же день».