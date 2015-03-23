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Posted 23 марта 2015, 12:55

Published 23 марта 2015, 12:55

Modified 9 января, 14:14

Updated 9 января, 14:14

Облава в Березниках: «Нас 15, их 150. Некоторые курили в тот же день»

23 марта 2015, 12:55
Часть из 120 человек, задержанных березниковскими полицейскими, ждет административное наказание за употребление наркотиков.

В субботу 21 марта около восьми вечера на площади Юбилейной в Березниках представители группировки местного Общественного Движения «Молодежные Социальные Инициативы!» города Березники, куда входят активисты «Окупай-педофиляй» во главе Леонидом Королевским (ник в социальных сетях) «забили стрелку» с наркоторговцами на известном для березниковцев месте — у стелы с гербом Березников на площади Юбилейной на южном въезде в город.

«Стрелочников» ждали заранее извещённые сотрудники полиции. До въезда в Березники в Новожилово, где раньше располагался пост ГИБДД, застыли в ожидании бойцы ОМОНа с автотехникой и прочими спецсредствами.

«Со стороны наркоторговцев было 150 человек, собрали их просто — друзья позвали друзей вступиться за друзей — как это обычно происходит, — рассказал Properm.ru Леонид Королевский. — От нас было 15 человек. В итоге было задержано около 120 сторонников наркоторговцев. Сейчас их всех отпустили, несовершеннолетние попали на учет полиции, совершеннолетним грозит административное наказание, многие из них курили (наркотики — Properm.ru) в тот же день».

В ответ на вопрос Properm.ru, откуда такая смелость у 15 человек выйти против 150, Леонид ответил: «Мы знали, что так будет», после чего от дальнейших комментариев на эту тему отказался.

Операция по захвату началась в девятом часу вечера. Вот как она описывается в сообщении пресс-службы ГУВД Пермского края.

 

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермкому краю: — Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о возможном конфликте между группой граждан в г. Березники. На место предполагаемого инцидента прибыли стражи порядка. На улице собрались люди, которые общались между собой на повышенных тонах, вели себя агрессивно. Для предотвращения возможного конфликта и выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранители доставили данных граждан в территориальный отдел полиции.

 

Субботней акции предшествовал «обмен ударами» наркодилеров и борцов за здоровый образ жизни. Общественные деятели, которые ловят педофилов и наркоторговцев «на живца» при помощи полиции задержали четверых продавцов гашишом. Вскоре после этого березниковские наркоторговцы выяснили место встреч участников общественого движения, и разбили окна явочной квартиры. Пострадавшие опознали двоих из числа напавших. Борцы с наркотиками в Березниках работают в связке с правоохранительными органами, и в этот раз информация о нападении поступила в полицию.

По свидетельству очевидцев, толпа на площади быстро была локализована бойцами ОМОНа и сотрудниками местной полиции. Силовики применяли шумовые гранаты и холостые патроны.

«У них (продавцов наркотиков — Properm.ru) лозунг — „Трава не наркотик“, они нам говорят — „Почему вы трогаете природу?“, — добавил Королевский. — Эта история закончится для наркоманов уголовными делами, теперь с ними будут беседовать в другом порядке».

 

Леонид Королевский: Березники — криминальный город. В Бериках вы можете достать любой вид наркотиков, за исключением кокса. В Перми с этим ситуация обстоит сложнее. У нас люди просто меньше боятся полиции.

 

Николай Ключников для Properm.ru

#Происшествия#Березники#Полиция
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