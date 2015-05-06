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Posted 6 мая 2015, 04:30

Published 6 мая 2015, 04:30

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Скорость, репутация, индивидуальный подход. За что клиенты ценят банки?

Скорость, репутация, индивидуальный подход. За что клиенты ценят банки?

6 мая 2015, 04:30
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru.
Почему клиенты делают выбор в пользу «Урал ФД»? В материале Properm.ru на этот вопрос отвечают сами предприниматели и заместитель председателя правления банка Евгений Ощепков.

— Евгений Анатольевич, расскажите, как новые экономические реалии меняют работу банков и поведение клиентов.

— Конечно, мы видим, что спрос на кредитование резко снизился. В январе-феврале 2015 года поступило в два раза меньше заявок, чем обычно.

Когда 16 декабря 2014 года резко выросла ключевая ставка Центробанка, мы были вынуждены подстроиться под новые условия и повысили ставки по кредитам и депозитам пропорционально росту ключевой ставки. В среднем они увеличились на 7 процентных пунктов. При этом в декабре «Урал ФД» ни на один день не прекращал кредитование реального сектора экономики Пермского края.

Сейчас Центробанк уже трижды понижал ключевую ставку и мы двигаемся следом. Например, с апреля 2015 года в «Урал ФД» действуют пониженные ставки по кредитованию. Кроме того, банк заключил договор со 100%-ной «дочкой» Внешэкономбанка МСП Банком. Мы получили транш на сумму 200 млн рублей и можем кредитовать предприятия неторгового сектора по ставке 15% годовых. Отмечу, что ставка фиксированная и не зависит от колебаний той же ключевой ставки, и это примерно на 3–4 процентных пункта ниже среднерыночного предложения.

Понимая, что в текущих условиях у бизнеса нет дополнительных сверхдоходов, мы также стремимся повысить доступность кредитов.

— Чтобы вы назвали конкурентными преимуществами банка «Урал ФД»?

— Мы в полной мере соответствуем первому критерию. Надежность и репутация банка проверена временем и подтверждается рейтингами, заключениями аудиторов. Например, в 2014 году мы получили высшую оценку «А» от рейтингового агентства «Эксперт РА», а международное агентство Moody' s подтвердило наши позиции, несмотря на то, что в последнее время по многим банкам они понижаются. Уверенность в завтрашнем дне придает то, что акционером «Урал ФД» является крупный холдинг — Пермская финансово-производственная группа.

Если говорить о втором критерии, то мы добились хороших результатов в скорости обслуживания. Клиенты нас за это уважают и рекомендуют партнерам. Сейчас среднее время проведения платежа составляет 1 час, еще год назад это показатель был на 20 минут больше. Мы значительно улучшили его, работая над внутренними бизнес-процессами.

В качестве нашей отличительной черты хочу отметить индивидуальный подход. «Урал ФД» является региональным банком. Благодаря этому мы нашли общий язык со многими местными клиентами и помогаем им в ежедневном режиме решать самые разные задачи и проблемы, не прикрываясь формальными инструкциями и нормативными документами.

Финансовый директор компании «Феникс Петролеум» Ольга Егорова:

— «Феникс Петролеум» — достаточно большой в региональном масштабе холдинг. 12 лет назад всё начиналось с одной заправки, а теперь это диверсифицированный бизнес. Мы развиваемся быстрыми темпами и хотим, чтобы банк нам в этом всячески способствовал и помогал. Поэтому мы ценим надежность и индивидуальный подход, которые есть в «Урал ФД».

Банк нас знает, понимает и поэтому мы с ним быстро приходим к взаимопониманию. Дополнительный плюс — это то, что банк является региональным, то есть мы знаем конечных бенефициаров и нас устраивает то, что все решения принимаются на местном уровне, сроки не затягиваются.
За 10 лет совместной работы мы воспользовались всей линейкой, начиная от кредитов всех видов, заканчивая РКО, реализуем совместные акции.

— Одним из ключевых факторов, на который нужно обращать внимание при выборе банка, вы назвали допуслуги, которые делают жизнь клиентов проще. Что в этом направлении делает «Урал ФД»?

— Сейчас в особенности мы стремимся донести до клиентов последние тенденции в экономике, чтобы предприниматели, обладая нужными знаниями, могли находить верные решения. Так, в первом квартале 2015 года мы провели четыре семинара, в том числе на тему антикризисного управления. Честно говоря, мы не ожидали такого спроса и ажиотажа, в Пермь приезжали даже клиенты из Соликамска и Березников.

— Что для банка является самым важным при работе с клиентами?

— Самое главное — быть помощником в решении любых финансовых вопросов. Предложить расчетно-кассовое обслуживание, предоставить кредит, провести семинар на интересующую тему.

Мы смотрим на клиента с разных стороны. Будучи универсальным банком, мы даем возможность воспользоваться разными услугами. Например, в новом офисе, который в конце декабря 2014 года открылся в Мотовилихинском районе в ТЦ «Метелица», банковские услуги могут получать не только физические, но и юридические лица. Клиент, придя в банк, сможет сначала решить вопросы, как предприниматель, потом, перейдя в другой зал, воспользоваться розничными предложениями.

— Компания, работающие в Мотовилихинском районе, уже переходят на обслуживание в офисе «Метелица»?

— Конечно, для них это удобно и экономит их время. При этом менеджеры банка готовы сами приехать к клиенту для открытия расчетного счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовить и заверить копии документов.

— Евгений Анатольевич, в чём, на ваш взгляд, главные достоинства «Урал ФД»? Чем вы лично гордитесь больше всего?

— На самом деле, всем. Горжусь командой. Так получилось, что подобрались люди, которым небезразличен банк и его клиенты. Банк постоянно следит за уровнем сервиса, измеряет его по разным технологиям, чтобы понимать сильные и слабые стороны и в дальнейшем работать над устранением недостатков. Например, последний раз мы выявили, что клиенты не всегда могут дозвониться до операционных офисов. Мы поменяли бизнес-процессы и теперь в среднем 80% клиентов дозваниваются в течение первых 20 секунд

Начальник казначейства «Пермэнергосбыт» Олеся Саранина:
ОАО «Пермэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком и крупнейшим налогоплательщиком Пермского края. Поэтому при выборе банка мы в первую очередь ориентируемся на надежность и стабильность кредитной организации и ОАО АКБ «Урал ФД» отвечает этим требованиям.
Общество сотрудничает с банком более 10 лет, пользуется практически всей линейкой продуктов — расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, размещение свободных денежных средств. Мы высоко ценим качество оказываемых услуг и клиентоориентированность банка. Руководство и сотрудники банка, включая персонального менеджера, готовы ответить на любые вопросы, оперативно и квалифицированно решить проблемы разного уровня сложности.
Стоит отметить, что банк опирается в работе на передовые, новаторские стратегии и технологии, постоянно совершенствуя качество обслуживания. Немаловажную роль играет статус крупнейшего регионального банка.

— Если говорить о технологических решениях?

— Здесь тоже есть поводы для гордости. Одна из последних новинок — это планшетное приложение для интернет-банка, которое доступно на платформах iOS и Android. В 2015 году мы, кстати, подготовили подарок в честь юбилея банка «Урал ФД», который отпразднует свое 25-летие. Для всех наших новых клиентов мы существенно снизили стоимость подключения к системе интернет-банка с 2590 рублей до 990 рублей.

По нашей статистике, сегодня более 90% корпоративных клиентов «Урал ФД» пользуются дистанционными каналами обслуживания, поэтому мы внимательно относимся к их развитию. Потому что понимаем, что многие работают удаленно не столько со своих компьютеров или ноутбуков, сколько с мобильных и планшетных устройств, которые всегда с собой — будь это отпуск или командировка.

В апреле мы запустили обновленный сайт для корпоративных клиентов с новой структурой, более простой и понятной, и расширенным функционалом. Уже сейчас можно воспользоваться навигатором по продуктам. Это осенняя новинка, которая доступна и на новом сайте. Продуктов в банке становится больше и всё сложнее ориентироваться в них. Чтобы клиенту было проще понять, что выгодно конкретно для него, мы предложили новый сервис. Отвечая на вопросы и задавая нужные параметры, клиент с помощью навигатора может подобрать оптимальный для себя кредит, депозит или пакет расчетно-кассового обслуживания. Услугой можно воспользоваться как в офисе, на специальном интерактивном экране, так и на сайте. При этом можно сразу отправить заявку в банк и в течение суток менеджер свяжется с клиентом.

Еще одна функция, которая работает на новом сайте — онлайн-бронирование расчетного счета. Клиент оставляет заявку на сайте и уже через несколько минут узнает номер своего еще не открытого счета. Уже после он должен подъехать в банк и оформить договор. Это услуга удобна для только что зарегистрированных предприятий или для тех, кому срочно нужны банковские реквизиты.

Достижением считаю и такой продукт, как карта инкассации. С ее помощью предприниматель может самостоятельно вносить наличные денежные средства на расчетный счет компании с помощью банкомата в 24 часа в сутки, в любой день недели.

— Почему «Урал ФД» работает с пакетными предложения, продавая продукты и услуги в комплексе, а не по отдельности?

— Когда мы впервые задумались о том, что предложить клиентам, мы преследовали следующую цель — он должен понимать, какую цену заплатит и что за нее получит. Поэтому мы решили внедрить пакеты, которые имеют фиксированную стоимость и определенный набор услуг.

Пакетные предложения, разработанные в банке, помогут минимизировать затраты на расчетно-кассовое обслуживание, а дополнительные сервисы сделают управление счетом простым и удобным. Например, у клиентов банка есть возможность круглосуточно работать в системе дистанционного банковского обслуживания.

Для начала мы предлагаем клиенту протестировать обслуживание на пакете «Стартовый», а по истечении трех месяцев выбрать максимально удобный пакет: либо «Экономный», либо «Активный» в зависимости от рода и характера деятельности. Есть и базовый тариф, когда каждая услуга оплачивается отдельно.

#Спецпроекты#Банки
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