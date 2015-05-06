Скорость, репутация, индивидуальный подход. За что клиенты ценят банки?

Финансовый директор компании «Феникс Петролеум» Ольга Егорова:

— «Феникс Петролеум» — достаточно большой в региональном масштабе холдинг. 12 лет назад всё начиналось с одной заправки, а теперь это диверсифицированный бизнес. Мы развиваемся быстрыми темпами и хотим, чтобы банк нам в этом всячески способствовал и помогал. Поэтому мы ценим надежность и индивидуальный подход, которые есть в «Урал ФД».

Банк нас знает, понимает и поэтому мы с ним быстро приходим к взаимопониманию. Дополнительный плюс — это то, что банк является региональным, то есть мы знаем конечных бенефициаров и нас устраивает то, что все решения принимаются на местном уровне, сроки не затягиваются.

За 10 лет совместной работы мы воспользовались всей линейкой, начиная от кредитов всех видов, заканчивая РКО, реализуем совместные акции.