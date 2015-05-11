В Закамске произошел пожар в садовом доме: два человека получили серьезные ожоги

Это же стало причиной пожара вечером 10 мая в Лысьве в квартире деревянного дома. Пожарные вывели из нее четырех человек — мужчину 1960 года рождения и женщин 1964, 1966, 1983 годов рождения.Еще пять человек эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал. Предварительное заключение экспертов гласит, что к пожару привела неосторожность при курении хозяина квартиры, который был пьян.