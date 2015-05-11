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Posted 11 мая 2015, 07:38

Published 11 мая 2015, 07:38

Modified 9 января, 14:30

Updated 9 января, 14:30

В Закамске произошел пожар в садовом доме: два человека получили серьезные ожоги

11 мая 2015, 07:38
Причиной пожара стала неосторожность при курении.

10 мая в 16:26 в одном из садовых кирпичных домов в Закамске произошел пожар. К моменту приезда пожарных, горели надворные постройки, баня и крыша дома. Внутри дома были обнаружены два человека: мужчина 1982 года рождения и женщина 1954 года рождения.

Площадь пожара составила 42 кв. м. В результате произошедшего сгорела крыша дома, обгорели стены, надворные постройки и баня. Огонь повредил и соседний дом. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, они получили ожоги рук и лица первой, второй и третьей степени. По предварительным данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, причиной пожара стала неосторожность при курении мужчины.

Это же стало причиной пожара вечером 10 мая в Лысьве в квартире деревянного дома. Пожарные вывели из нее четырех человек — мужчину 1960 года рождения и женщин 1964, 1966, 1983 годов рождения.Еще пять человек эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал. Предварительное заключение экспертов гласит, что к пожару привела неосторожность при курении хозяина квартиры, который был пьян.

#Происшествия
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