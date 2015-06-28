В США легализовали однополые браки и грозятся добиться этого по всему миру

Верховный суд США постановил легализовать регистрацию однополых браков на всей территории страны, и теперь заключение гей-союза признано конституционным правом гражданина Штатов. Срок вступления решения в силу пока не уточняется. Ранее подобные союзы были легализованы лишь в 37 штатах из 50.