В США легализовали однополые браки и грозятся добиться этого по всему миру

Posted 28 июня 2015,, 10:19
Published 28 июня 2015,, 10:19
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Верховный суд США постановил легализовать регистрацию однополых браков на всей территории страны, и теперь заключение гей-союза признано конституционным правом гражданина Штатов. Срок вступления решения в силу пока не уточняется. Ранее подобные союзы были легализованы лишь в 37 штатах из 50.
Также в США появился спецпосланник по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров Рэнди Берри. Госсекретарь Джон Керри заявил, что после легализации однополых браков США будет добиваться аналогичных прав для представителей ЛГБТ*-сообщества других государств, передает «Лента.ру».
Отметим, что сегодня однополые браки регистрируются в 20 странах мира, нескольких штатах Мексики, на большей части территории Великобритании. Впервые их легализовали в 2001 году в Нидерландах.
В соцсетях после решения Верховного суда запустили тег #LoveWins («любовь победила»), а в Facebook появилась возможность загружать радужные аватарки. В связи с этим депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил, что обратится в Роскомнадзор, чтобы закрыть социальную сеть, сообщает «Русская служба новостей».
Милонов также заявил, что если Роскомнадзор не отреагирует, то он будет вынужден обратиться к президенту России.
* Движение признано экстремистским в России.