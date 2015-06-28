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Posted 28 июня 2015,, 10:19

Published 28 июня 2015,, 10:19

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В США легализовали однополые браки и грозятся добиться этого по всему миру

28 июня 2015, 10:19
В Штатах даже появился спецпосланник по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Верховный суд США постановил легализовать регистрацию однополых браков на всей территории страны, и теперь заключение гей-союза признано конституционным правом гражданина Штатов. Срок вступления решения в силу пока не уточняется. Ранее подобные союзы были легализованы лишь в 37 штатах из 50.

Также в США появился спецпосланник по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров Рэнди Берри. Госсекретарь Джон Керри заявил, что после легализации однополых браков США будет добиваться аналогичных прав для представителей ЛГБТ*-сообщества других государств, передает «Лента.ру».

 

Джон Керри: — Решение Верховного суда посылает четкий сигнал в каждый уголок земного шара: ни один закон, опирающийся на фундамент дискриминации, не сможет устоять перед волной справедливости.

 

Отметим, что сегодня однополые браки регистрируются в 20 странах мира, нескольких штатах Мексики, на большей части территории Великобритании. Впервые их легализовали в 2001 году в Нидерландах.

В соцсетях после решения Верховного суда запустили тег #LoveWins («любовь победила»), а в Facebook появилась возможность загружать радужные аватарки. В связи с этим депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов заявил, что обратится в Роскомнадзор, чтобы закрыть социальную сеть, сообщает «Русская служба новостей».

 

Виталий Милонов: — Это грубое нарушение российского законодательства. У Facebook нет возрастных ограничений, невозможно проконтролировать, сколько там несовершеннолетних пользователей. Поэтому совершенно нормальным будет вырубить Facebook на территории России. Тогда они ради их бога — денег, ради которых они готовы продать и родную мать, моментально исправят это.

 

Милонов также заявил, что если Роскомнадзор не отреагирует, то он будет вынужден обратиться к президенту России.

* Движение признано экстремистским в России.

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