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Posted 2 августа 2015,, 15:05

Published 2 августа 2015,, 15:05

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

#оголисьснами: в Канаде прошел топлес-митинг

2 августа 2015, 15:05
В мирной акции приняли участие около 300 человек.
Сюжет
Протест

В канадском городе Уотерлу (провинция Онтарио) в субботу, 1 августа, прошел топлес-митинг, который организовали три сестры Мохамед: Алиша, Тамира и Надия, сообщает CBC News. Участники решили напомнить обществу и полиции, что женщины имеют право находиться в публичных местах с обнаженной грудью. На митинг также вышли и мужчины.

Некоторые участницы пришли топлес, однако многие наносили на свои тела различные надписи. Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами, напоминающими о равноправии полов. Акцию посетили не менее 300 человек.

 

Алиша Брилла (Мохамед), певица, организатор акции :— Спасибо сотням людей, которые пришли и провели наш мирный митинг #оголисьснами, это потрясающее событие. Люди всех полов пришли из Онтарио, чтобы прославить право женщин ходить там топлес.

 

Алиша сообщила, что участники обсудили кормление грудью на публике и вопросы гендерного равенства. Полиция Уотерлу поблагодарила участников за понимание и соблюдение порядка во время митинга, назвав акцию «мирной, уважительной и безопасной».

Сестры Мохамед рассказали, что на организацию «Оголись с нами» их подвигнул инцидент, произошедший, когда девушки катались на велосипеде топлес, к ним подошел полицейский и попросил их одеться. Отметим, что женщины в Онтарио имеют право ходить топлес с 1996 года.

#В мире#Протест#Топлесс##оголисьснами
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