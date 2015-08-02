оголисьснами: в Канаде прошел топлес-митинг

Сестры Мохамед рассказали, что на организацию «Оголись с нами» их подвигнул инцидент, произошедший, когда девушки катались на велосипеде топлес, к ним подошел полицейский и попросил их одеться. Отметим, что женщины в Онтарио имеют право ходить топлес с 1996 года.