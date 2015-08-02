оголисьснами: в Канаде прошел топлес-митинг

Posted 2 августа 2015,, 15:05
Published 2 августа 2015,, 15:05
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В канадском городе Уотерлу (провинция Онтарио) в субботу, 1 августа, прошел топлес-митинг, который организовали три сестры Мохамед: Алиша, Тамира и Надия, сообщает CBC News. Участники решили напомнить обществу и полиции, что женщины имеют право находиться в публичных местах с обнаженной грудью. На митинг также вышли и мужчины.
Некоторые участницы пришли топлес, однако многие наносили на свои тела различные надписи. Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами, напоминающими о равноправии полов. Акцию посетили не менее 300 человек.
Алиша сообщила, что участники обсудили кормление грудью на публике и вопросы гендерного равенства. Полиция Уотерлу поблагодарила участников за понимание и соблюдение порядка во время митинга, назвав акцию «мирной, уважительной и безопасной».
Сестры Мохамед рассказали, что на организацию «Оголись с нами» их подвигнул инцидент, произошедший, когда девушки катались на велосипеде топлес, к ним подошел полицейский и попросил их одеться. Отметим, что женщины в Онтарио имеют право ходить топлес с 1996 года.